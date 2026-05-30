Tesla pregătește idei pentru un nou model extrem cu 3 motoare. Tehnologia Full Self-Driving, acceptată de a treia țară europeană

Tesla analizează posibilitatea dezvoltării unui Model 3 Plaid, însă compania nu a confirmat lansarea unui astfel de vehicul. Informațiile au fost prezentate de vicepreședintele departamentului de inginerie auto, Lars Moravy, în cadrul unui podcast dedicat electromobilității. În paralel, Tesla continuă extinderea sistemului Full Self-Driving (FSD) în Europa, după obținerea unor noi aprobări în Estonia și Lituania. Evoluțiile vin într-un moment în care constructorul american își redefinește strategia pentru modelele de performanță și tehnologiile autonome.

Viitorul gamei de performanță Tesla a devenit un subiect de interes după ce modelele Model S și Model X au intrat într-o etapă în care rolul lor comercial este mai redus comparativ cu anii anteriori. În acest context, atenția s-a îndreptat către posibilitatea apariției unor versiuni extreme bazate pe modelele mai accesibile ale companiei.

În cadrul podcastului Ride The Lightning, Lars Moravy, vicepreședintele departamentului de inginerie auto al Tesla, a dezvăluit că se gândește frecvent la posibilitatea instalării sistemului de propulsie Plaid pe Model 3.

Pentru publicul larg, termenul „Plaid” desemnează cele mai performante versiuni dezvoltate de Tesla. Aceste modele utilizează trei motoare electrice și sunt proiectate pentru accelerații și performanțe comparabile cu cele ale unor supercaruri. Cel mai cunoscut exemplu este Model S Plaid, care continuă să fie considerat unul dintre cele mai rapide sedanuri electrice produse în serie.

În momentul în care a fost întrebat despre un posibil Model 3 Plaid, Moravy a declarat că se gândește la această idee „tot timpul”.

După această afirmație, oficialul Tesla a continuat să vorbească despre manșoanele din fibră de carbon și motoarele cu magneți permanenți utilizate în sistemul de propulsie Plaid. Explicațiile tehnice au atras atenția deoarece au sugerat că ideea este analizată dintr-o perspectivă inginerească reală și nu reprezintă doar o speculație lansată în timpul unei discuții informale.

Manșoanele din fibră de carbon sunt folosite pentru a înveli rotoarele motoarelor electrice, permițându-le să funcționeze la turații mai ridicate. Această soluție contribuie la obținerea unor niveluri de putere și performanță greu de egalat în industria auto.

Deși un Model 3 echipat cu trei motoare electrice pare o evoluție logică pentru mulți pasionați ai mărcii, Tesla analizează proiectul și din perspectiva costurilor și a resurselor necesare.

Actualul Model 3 Performance este deja unul dintre cele mai rapide automobile din segmentul său. Tesla indică pentru versiunea comercializată în Statele Unite o accelerație de la 0 la 100 km/h în aproximativ 2,9 secunde, în timp ce varianta europeană este ușor mai lentă.

Moravy a explicat că un Model 3 Plaid nu ar însemna simpla instalare a unui motor suplimentar. Oficialul companiei a descris proiectul ca fiind o decizie de tip „muncă pentru recompensă”, subliniind că orice investiție trebuie să justifice timpul și costurile de dezvoltare.

Acesta a explicat că sistemul de propulsie Plaid a fost creat inițial pentru prototipul Roadster prezentat în 2017. Ulterior, tehnologia a fost transferată pe Model S, într-o perioadă în care Tesla încerca să răspundă performanțelor demonstrate de Porsche Taycan pe celebrul circuit Nürburgring din Germania.

Moravy și-a amintit și de dificultățile întâmpinate în timpul testelor de dezvoltare.

„Frânele carbon-ceramice ale unui prototip au luat foc după un singur tur și o oprire bruscă”, a spus acesta.

Experiența a demonstrat că o creștere semnificativă a puterii necesită și îmbunătățiri importante ale sistemelor auxiliare, în special ale frânelor.

Modelul S Plaid a fost lansat inițial fără frâne carbon-ceramice, iar utilizarea intensă pe circuit a evidențiat rapid faptul că sistemul de frânare nu era la același nivel cu performanțele de accelerație ale mașinii.

Ulterior, Tesla a introdus kituri speciale pentru utilizarea pe circuit, inclusiv un pachet cu frâne carbon-ceramice evaluat la aproximativ 20.000 de dolari. Aceste modificări au transformat sedanul electric într-un vehicul mult mai potrivit pentru exploatarea la limitele sale de performanță.

Potrivit lui Moravy, un eventual Model 3 Plaid ar avea avantajul unei mase mai reduse comparativ cu Model S Plaid. Chiar dacă ar necesita frâne mai mari și componente suplimentare de răcire, vehiculul ar fi mai ușor de controlat și de oprit la viteze foarte ridicate.

Cu toate acestea, oficialul Tesla a lăsat impresia că proiectul rămâne deocamdată la nivel de analiză, iar alte produse ale companiei au prioritate.

Pe lângă discuțiile despre viitoarele modele de performanță, Tesla continuă să avanseze și în domeniul tehnologiilor de conducere asistată.

Compania a anunțat că sistemul Full Self-Driving, cunoscut sub denumirea FSD, a primit aprobarea necesară pentru utilizare pe drumurile publice din Estonia. FSD reprezintă cel mai avansat pachet software dezvoltat de Tesla pentru asistarea șoferului și utilizează inteligență artificială pentru gestionarea unui număr mare de funcții de conducere.

Prin această decizie, Estonia devine a treia țară europeană care permite utilizarea tehnologiei Tesla FSD. La începutul lunii, sistemul a fost aprobat și în Lituania, după ce anterior obținuse autorizarea necesară în Olanda.

Toate aceste aprobări se bazează pe procedurile și standardele dezvoltate de autoritatea rutieră olandeză RDW. Cu toate acestea, Tesla trebuie să obțină aprobări individuale în fiecare stat european, ceea ce înseamnă că implementarea la nivel continental va necesita timp.

Anunțul privind Estonia a fost făcut prin intermediul contului oficial Tesla de pe platforma X. În momentul comunicării, distribuirea software-ului nu începuse încă, însă proprietarii eligibili urmau să primească actualizarea în perioada imediat următoare.

Între timp, Tesla și-a modificat strategia comercială pentru FSD. Compania nu mai oferă pe anumite piețe posibilitatea achiziționării directe a pachetului software, iar accesul se realizează printr-un abonament lunar de 99 de euro.

Potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței privind rezultatele financiare din primul trimestru al anului 2026, Tesla are în prezent aproximativ 1,3 milioane de utilizatori plătitori ai sistemului FSD la nivel global. Majoritatea utilizează serviciul pe bază de abonament.

Compania a precizat însă că proprietarii vehiculelor echipate cu vechiul sistem Hardware 3 nu vor beneficia de actualizările FSD v14. Noile versiuni ale software-ului sunt disponibile în prezent doar pentru automobilele dotate cu Hardware 4, cunoscut și sub denumirea AI4.