Schimbare pentru proprietarii de mașini electrice. Ce se întâmplă cu numerele verzi în 2026

În 2026, șoferii care dețin automobile electrice continuă să beneficieze de posibilitatea utilizării plăcuțelor de înmatriculare verzi, însă acestea nu sunt obligatorii. Deși au fost introduse pentru a identifica rapid vehiculele cu emisii zero, legislația actuală nu impune proprietarilor să renunțe la numerele clasice cu caractere negre.

Mulți conducători auto caută răspunsul la întrebarea: „Dacă am o mașină electrică, sunt obligat să am numere verzi?”. Răspunsul este simplu: nu. Alegerea aparține exclusiv proprietarului vehiculului.

Numerele verzi sunt destinate exclusiv vehiculelor care nu produc emisii de dioxid de carbon în timpul deplasării. În această categorie intră:

autoturismele 100% electrice;

vehiculele alimentate cu hidrogen și echipate cu pilă de combustie;

alte categorii de vehicule încadrate oficial la emisii zero.

Scopul introducerii acestor plăcuțe a fost facilitarea identificării rapide a mașinilor nepoluante, în special în contextul dezvoltării mobilității electrice și al viitoarelor politici de mediu implementate la nivel local și european.

Eliberarea plăcuțelor speciale nu se face automat în momentul înmatriculării. Proprietarul trebuie să solicite în mod expres emiterea acestora atunci când depune documentele necesare.

În lipsa unei cereri dedicate, autoritățile emit plăcuțe standard, identice cu cele utilizate de majoritatea vehiculelor din România, respectiv cu litere și cifre negre pe fond alb.

Prin urmare, deținerea unei mașini electrice nu conduce automat la atribuirea numerelor verzi.

Pentru vehiculele electrice înmatriculate înainte de introducerea sistemului sau pentru cele ale căror proprietari au ales varianta clasică, nu există obligația preschimbării plăcuțelor.

Șoferii pot circula în continuare cu numerele existente fără să fie nevoiți să efectueze demersuri suplimentare. Dacă doresc, aceștia pot solicita ulterior înlocuirea plăcuțelor cu varianta verde, însă procedura este una opțională.

Astfel, atât numerele negre, cât și cele verzi sunt perfect legale pentru un autoturism electric eligibil.

Diferența principală este reprezentată de culoarea caracterelor înscrise pe plăcuță:

numerele verzi au litere și cifre verzi pe fond alb;

numerele clasice au litere și cifre negre pe fond alb.

Din punct de vedere al valabilității juridice, al dreptului de circulație și al regimului de înmatriculare, cele două variante sunt echivalente. Alegerea unei variante nu modifică statutul vehiculului și nu influențează drepturile proprietarului.

Nu. Vehiculele hibride nu sunt eligibile pentru acest tip de plăcuțe.

Chiar dacă multe modele pot circula pe distanțe scurte folosind exclusiv motorul electric, acestea sunt echipate și cu motoare termice care generează emisii de CO₂. Din acest motiv, automobilele plug-in hybrid, full-hybrid și mild-hybrid nu se încadrează în categoria vehiculelor cu emisii zero.

În consecință, proprietarii acestora nu pot solicita plăcuțe de înmatriculare verzi.

În 2026, numerele verzi rămân o facilitate disponibilă pentru proprietarii de mașini electrice și vehicule pe hidrogen, nu o obligație legală. Șoferii pot alege între plăcuțele speciale și cele clasice, iar vehiculele deja înmatriculate cu numere negre nu trebuie să fie reinscripționate. Pentru obținerea numerelor verzi este necesară doar depunerea unei cereri exprese la momentul înmatriculării sau ulterior, în cadrul procedurii de preschimbare.