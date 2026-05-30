Se schimbă regulile pentru concedii medicale de la 1 iunie 2026. Casa de Asigurări de Sănătate a anunțat controale mai stricte

Schimbări importante intră în vigoare de la 1 iunie 2026 în ceea ce privește concediile medicale și plata indemnizațiilor aferente. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov a anunțat noile reguli care îi vizează pe asigurați, furnizorii de servicii medicale și angajatori, precum și introducerea unor controale mai stricte privind eliberarea certificatelor de concediu medical.

Potrivit informațiilor transmise de CAS Brașov, în cazul concediilor medicale acordate fără întrerupere pentru același episod de boală sau pentru complicațiile care decurg din acesta, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate vor fi calculate și plătite prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor de concediu medical eliberate pe durata respectivei perioade de incapacitate temporară de muncă.

Noua regulă reprezintă o modificare importantă pentru persoanele care beneficiază de mai multe certificate medicale consecutive pentru aceeași afecțiune. În aceste situații, reducerea indemnizației va fi aplicată o singură dată pe întregul episod de boală, nu pentru fiecare certificat emis.

Există însă mai multe categorii de concedii medicale pentru care această prevedere nu se aplică. Sunt exceptate concediile medicale și indemnizațiile pentru maternitate, concediile medicale și indemnizațiile acordate pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice, concediile medicale și indemnizațiile de risc maternal, concediile medicale acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate, precum și concediile medicale eliberate persoanelor care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare.

„Astfel, în cazul concediului medical acordat fără întrerupere pentru un episod de boală sau complicațiile care decurg din aceasta, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor de concediu medical eliberate. Această prevedere nu se aplică în cazul:

-concediilor medicale şi indemnizaţiilor pentru maternitate;

-concediilor medicale şi indemnizaţiilor pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice;

-concediilor medicale şi indemnizaţiilor de risc maternal;

-concediilor medicale acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate;

-concediilor medicale eliberate bolnavilor care beneficiază de acordarea serviciilor medicale în regim de spitalizare”, a transmis CAS Brașov.

CAS Brașov precizează că noile prevederi privind plata indemnizațiilor se aplică exclusiv concediilor medicale acordate începând cu data de 1 iunie 2026. Pentru celelalte certificate de concediu medical rămâne valabilă regula generală aflată deja în vigoare. Astfel, pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizația continuă să fie calculată prin diminuarea cu o zi.

Pe lângă modificările privind calculul indemnizațiilor, de la 1 iunie intră în vigoare și măsuri suplimentare de control și verificare a concediilor medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate și casele județene de asigurări vor putea efectua verificări mai riguroase asupra modului în care au fost eliberate certificatele medicale.

Noile reguli prevăd că, în situația în care în urma controalelor se constată că un certificat de concediu medical a fost emis cu încălcarea prevederilor legale, persoana asigurată nu va beneficia de indemnizația aferentă acelui concediu medical.

Directorul general al CAS Brașov, Daisa Ancuța, a explicat că modificarea urmărește protejarea pacienților aflați în situații medicale sensibile și care necesită perioade mai lungi de recuperare. Potrivit acesteia, indemnizația nu ar trebui diminuată în mod repetat pentru aceeași afecțiune, iar noua regulă contribuie la o aplicare mai echilibrată a sistemului.

În același timp, reprezentanții instituției subliniază că responsabilitatea completării corecte a certificatelor medicale rămâne una profesională și că noile mecanisme de verificare urmăresc respectarea strictă a prevederilor legale. Prin introducerea acestor măsuri, autoritățile încearcă să ofere o protecție mai bună pacienților aflați în recuperare, menținând în același timp un control mai eficient asupra modului în care sunt acordate concediile medicale și indemnizațiile aferente.