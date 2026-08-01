Taxă pentru românii care și-au pierdut cardul de sănătate. CNAS arată cât costă emiterea unui duplicat și cât durează procedura

Pierderea cardului național de sănătate poate provoca îngrijorare, însă acest lucru nu înseamnă că persoana respectivă își pierde dreptul la consultații, tratamente sau investigații medicale decontate prin sistemul public de sănătate. Procedura de emitere a unui duplicat este clar stabilită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), iar până la primirea noului card asigurații pot utiliza un document provizoriu care le permite accesul în continuare la serviciile medicale.

Primul pas după constatarea pierderii cardului este anunțarea Casei de Asigurări de Sănătate de care aparține titularul. Notificarea poate fi făcută telefonic, prin e-mail sau direct la ghișeul instituției, în funcție de modalitățile puse la dispoziție de fiecare Casă de Asigurări. După anunțarea pierderii trebuie inițiată procedura pentru emiterea unui nou card.

Pentru obținerea unui duplicat este necesară depunerea unei cereri oficiale. Documentul trebuie completat și semnat de titularul cardului sau, după caz, de reprezentantul legal ori de persoana împuternicită să îl reprezinte. Dosarul trebuie să conțină cererea pentru emiterea duplicatului, o copie a actului de identitate și dovada plății taxei aferente noului card.

În situațiile în care solicitarea este făcută ca urmare a schimbării numelui, trebuie depuse și documentele care atestă modificarea datelor personale, cum ar fi certificatul de căsătorie sau hotărârea de schimbare a numelui. În aceste cazuri, eliberarea cardului duplicat se face pe baza cererii, a copiei actului de identitate, a actelor doveditoare privind modificarea numelui și a dovezii plății contravalorii cardului. Cererea este completată și semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul ori împuternicitul legal, iar la aceasta se atașează copia actului de identitate a titularului și, dacă este cazul, și copia actului de identitate al împuternicitului.

„Eliberarea cardului duplicat, în caz de schimbare a datelor personale (nume), se face în baza cererii, copiei după actul de identitate, actelor doveditoare privind modificarea numelui și a dovezii plății contravalorii cardului. Cererea va fi completată și semnată de titular sau, după caz, reprezentantul / împuternicitul legal al acestuia, la cerere fiind atașată copia actului de identitate a titularului (după caz, și a împuternicitului)”, este scris pe pagina CNAS.

Emiterea unui card duplicat implică plata unei taxe stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). În prezent, costul pentru emiterea unui nou card este de 20,36 lei. Plata poate fi efectuată direct la Casa de Asigurări de Sănătate sau prin transfer bancar în contul comunicat de instituție, iar dovada plății trebuie inclusă în documentația depusă.

După depunerea cererii și verificarea documentelor, Casa de Asigurări transmite solicitarea pentru emiterea duplicatului. În mod obișnuit, procesul durează între 30 și 60 de zile, iar noul card este trimis prin poștă la adresa de domiciliu a titularului. Durata poate varia în funcție de numărul solicitărilor și de procedurile administrative aflate în desfășurare.

Pentru a evita întreruperea accesului la servicii medicale, Casa de Asigurări eliberează o adeverință de înlocuire a cardului de sănătate. Acest document are caracter temporar și este valabil până la emiterea și livrarea duplicatului. Cu ajutorul adeverinței, asiguratul poate beneficia în continuare de consultații la medicul de familie, servicii medicale oferite de medicii specialiști aflați în contract cu CNAS, analize de laborator, investigații medicale, tratamente și alte servicii decontate prin sistemul public de sănătate. Astfel, accesul la îngrijire medicală nu este întrerupt în perioada de așteptare a noului card.

Cardul național de sănătate este utilizat pentru confirmarea și înregistrarea serviciilor medicale suportate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. La prezentarea într-un cabinet medical, spital sau farmacie, documentul este introdus într-un cititor electronic, iar pacientul validează serviciul prin introducerea codului PIN. Sistemul informatic verifică automat dacă persoana are statut de asigurat și înregistrează serviciul medical furnizat.

De asemenea, există și situații în care prezentarea cardului de sănătate nu este obligatorie. Una dintre acestea este reprezentată de urgențele medicale, care fac parte din pachetul minim de servicii și sunt acordate atât persoanelor asigurate, cât și celor care nu au calitatea de asigurat. De asemenea, dacă perioada de valabilitate înscrisă pe card a expirat, titularul nu trebuie să solicite automat emiterea unui nou document.

Cardul național de sănătate are o perioadă de valabilitate de 14 ani. După expirarea acesteia nu este necesară emiterea unui nou document, deoarece pacientul poate continua să utilizeze cardul existent. Prelungirea valabilității se realizează automat prin sistemul informatic al CNAS, fără depunerea unor cereri suplimentare și fără costuri.

Specialiștii recomandă ca persoanele care observă probleme legate de funcționarea cardului sau de statutul acestuia în sistem să contacteze Casa de Asigurări de Sănătate pentru verificări și clarificări suplimentare.