Nicușor Dan ar putea fi nevoit să declare stare de urgență. Traian Băsescu: Ne jucăm cu un reactor nuclear

Fostul președinte Traian Băsescu susține că România se confruntă cu o situație energetică gravă și afirmă că președintele Nicușor Dan ar putea ajunge în situația de a declara stare de urgență. Declarațiile vin în contextul riscurilor generate de scăderea debitului Dunării și al problemelor care afectează funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că actuala criză energetică impune o reacție din partea șefului statului și a apreciat că Nicușor Dan ar putea fi nevoit să declare stare de urgență.

„Măcar acum, cu criza energetică, poate are un punct de vedere, dar poate, cred că va trebui să declare stare de urgență. Vă dați seama că noi ne jucăm cu un reactor nuclear acum, care este în risc de a rămâne fără apă de răcire. Nu-i puțin lucru”, a declarat fostul președinte la B1TV.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă reactorul ar rămâne fără apă de răcire, Traian Băsescu a precizat că un astfel de scenariu nu va fi lăsat să se producă.

„Bun, nu-l lasă nimeni să se întâmple. Îl scoate din funcțiune. Nu-l lasă nimeni”, a explicat fostul șef al statului.

Traian Băsescu a afirmat că problemele actuale sunt rezultatul lipsei investițiilor din ultimii ani în sistemul energetic și a criticat foștii miniștri ai Energiei.

„Dar este în neregulă faptul că am ajuns aici cu niște panorame de miniștri de ani de zile, de ani de zile, indiferent cum se numesc. Că de regulă am văzut numai papițoi la energie. De ăștia care vorbesc frumos și n-au făcut nimic. N-au făcut o termocentrală pe gaze”, a afirmat Traian Băsescu.

Declarațiile lui Traian Băsescu vin după ce premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în luna august va fi instituită stare de alertă la nivel național, ca urmare a scăderii producției de energie electrică provocate de secetă și de debitele foarte reduse ale râurilor, în special ale Dunării.

Potrivit premierului, debitul fluviului a scăzut la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de a coborî și mai mult în perioada următoare. Din această cauză, nivelul apei în zona de alimentare a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a redus, iar unul dintre reactoare a fost deja oprit. O situație similară se înregistrează și în Ungaria.

Ilie Bolojan a avertizat că, dacă și al doilea reactor de la Cernavodă va fi oprit, România ar pierde aproximativ 20% din producția națională de energie electrică, ceea ce ar obliga sistemul energetic să crească importurile la peste 2.500 MW în orele de consum maxim pentru a menține echilibrul rețelei.