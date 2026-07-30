Diferența nevăzută dintre România și Spania: cine câștigă mai mult și de ce

Piața muncii din Europa scoate în evidentă pentru 2026 diferențe importante între România și Spania în ceea ce privește nivelul veniturilor, domeniile care oferă cele mai bune salarii și modul în care evoluează relația dintre angajatori și candidați.

Datele disponibile pentru cele două economii arată două modele distincte: în Spania, deficitul de specialiști susține creșterea veniturilor pentru profesiile cu grad ridicat de calificare, în timp ce în România majorările salariale sunt influențate de inflație și de diferențele mari dintre sectoarele economice.

În România, domeniul IT rămâne în 2026 sectorul cu cele mai ridicate salarii medii nete, cu aproximativ 8.000 de lei lunar. Pe următoarele poziții se află industria petrolului și gazelor, cu venituri de aproximativ 7.000 de lei, precum și cercetarea-dezvoltarea, unde media ajunge la circa 6.800 de lei.

Construcțiile, instalațiile, ingineria și telecomunicațiile completează lista domeniilor cu venituri peste media națională, cu valori cuprinse între 6.000 și 6.500 de lei. Structura salarială indică faptul că profesiile tehnice și cele din industriile specializate continuă să fie printre principalele surse de venituri ridicate pe piața locală, arată analiza realizată de mediafax.ro/es.

În Spania, clasamentul este dominat de profesii care necesită un nivel ridicat de pregătire și experiență. Medicii specialiști din sistemul privat se află pe primul loc, cu venituri anuale brute de peste 56.000 de euro. Aceștia sunt urmați de arhitecții de sisteme IT și directorii financiari, care depășesc pragul de 50.000 de euro anual.

Farmaciștii, stomatologii, inginerii și specialiștii în securitate IT se află, de asemenea, în zona superioară a veniturilor, cu salarii anuale situate în jurul intervalului 39.000-44.000 de euro. Cererea pentru competențe avansate are un rol important în menținerea acestor niveluri salariale.

Un element comun pentru cele două piețe este dificultatea angajatorilor de a găsi personal calificat. În Spania, cererea de forță de muncă depășește oferta în anumite domenii, pe fondul dezvoltării economice, al digitalizării și al schimbărilor produse de utilizarea inteligenței artificiale.

În România, lipsa candidaților cu pregătire tehnică este vizibilă în special în IT și în domeniile inginerești. Acest dezechilibru contribuie la presiunea asupra salariilor, însă efectele sunt diferite față de piețele mai mature din vestul Europei.

În prima parte a anului 2026, cele mai mari salarii medii nete din România au fost înregistrate în IT, cu aproximativ 8.000 de lei pe lună, urmat de petrol și gaze, cu 7.000 de lei, cercetare-dezvoltare, cu 6.800 de lei, construcții și instalații, cu 6.500 de lei, precum și inginerie, telecomunicații și audit, cu aproximativ 6.000 de lei.

Deși aceste domenii au raportat creșteri de aproximativ 5% față de anul anterior, evoluția prețurilor a afectat câștigurile reale. Inflația de 10,4% a redus puterea de cumpărare a veniturilor, ceea ce schimbă imaginea unei creșteri salariale nominale.

Pe piața românească se observă o distanță tot mai mare între veniturile actuale și așteptările candidaților. În medie, pretențiile salariale sunt cu aproximativ 30% mai mari decât salariile existente.

În IT, diferența ajunge la aproximativ 50%, candidații având așteptări apropiate de 12.000 de lei lunar. În asigurări, diferența este de aproximativ 42%, iar în domenii precum industria auto, juridic și banking se situează în jurul valorii de 40%.

În același timp, sectoarele care generează cele mai multe angajări rămân printre cele cu venituri mai reduse. Retailul are salarii medii de aproximativ 4.300 de lei, industria alimentară aproximativ 4.500 de lei, call-center/BPO circa 4.400 de lei, iar serviciile ajung la aproximativ 5.500 de lei. Domeniul au pair și curățenie se află în zona veniturilor de aproximativ 3.300 de lei.

Aceste sectoare includ numeroase poziții entry-level, ceea ce influențează nivelul mediu al salariilor, dar au un rol important în integrarea unui număr mare de angajați pe piața muncii. Salariul mediu net pe economie în România a ajuns la 5.684 de lei, după o creștere anuală de 3,2%, una dintre cele mai lente evoluții recente.

În Spania, profesiile cu cele mai mari venituri depășesc pragul de 50.000 de euro anual. Medicii specialiști au un venit mediu de 56.832 de euro pe an, arhitecții de sisteme IT ajung la 51.789 de euro, iar directorii financiari la 50.368 de euro.

Alte categorii profesionale bine remunerate includ farmaciștii, stomatologii, inginerii și specialiștii IT, cu venituri anuale cuprinse între 39.000 și 44.000 de euro.

Presiunea asupra recrutării este alimentată de mai mulți factori, printre care dezvoltarea economică, accelerarea digitalizării și lipsa specialiștilor din anumite domenii, în special din sănătate. Migrația medicilor către alte state a contribuit la creșterea veniturilor din această profesie, unele salarii depășind 80.000 de euro anual.

Pe piața spaniolă, angajații au un spațiu mai larg de negociere, iar majorările salariale de aproximativ 10% sunt întâlnite frecvent. Totodată, beneficiile precum telemunca, flexibilitatea programului și condițiile organizaționale au devenit criterii importante pentru candidați.