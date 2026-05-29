Alertă alimentară. Produs periculos retras din magazinele Profi. Anunțul făcut de ANSVSA. Nu poate fi consumat!
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alertă alimentară privind retragerea urgentă de la vânzare a unui produs comercializat în rețeaua Profi, după confirmarea prezenței bacteriei Listeria monocytogenes.
Consumatorii care au cumpărat produsul sunt avertizați să nu îl consume, deoarece poate reprezenta un risc serios pentru sănătate.
Ce produs este retras de la vânzare
Rechemarea vizează produsul:
- Salată de icre cu hering și ceapă – 70 grame
- Brand: Gustări Pescărești
- Producător: NEGRO 2000 SRL
- Lot: 1363PB
- Termen de valabilitate: 25 iunie 2026
Potrivit informațiilor publicate de ANSVSA, măsura a fost luată preventiv, în urma detectării bacteriei Listeria monocytogenes în produs.
Ce este Listeria monocytogenes și cât de periculoasă poate fi
Listeria monocytogenes este o bacterie care poate provoca listerioza, o infecție alimentară considerată periculoasă mai ales pentru persoanele vulnerabile.
Specialiștii în siguranță alimentară avertizează că infecția poate avea forme severe în cazul femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă, copiilor mici și persoanelor cu imunitate scăzută. Printre simptomele care pot apărea se numără febra, durerile musculare, greața, vărsăturile, tulburările digestive, iar în cazurile grave pot apărea și simptome neurologice. Autoritățile recomandă ca produsul din lotul afectat să nu fie consumat sub nicio formă.
Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsul
ANSVSA și producătorul solicită clienților să returneze produsul în orice magazin Profi, pentru recuperarea integrală a banilor. Conform anunțului oficial, produsul poate fi returnat indiferent de magazinul Profi din care a fost cumpărat, iar contravaloarea va fi restituită integral, cu prezentarea bonului fiscal.
În ce județe a fost distribuit produsul
Produsul retras de la comercializare a fost distribuit în mai multe magazine Profi din sudul și estul țării, inclusiv în județele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Dâmbovița, Buzău, Argeș, Ialomița și Brăila. Lista include zeci de localități, printre care Florești, Vărbilău, Măgureni, Blejești, Botoroaga, Drăgănești, Slobozia, Corbi, Costești, Modelu, Cislău și Movila Miresei.
Compania NEGRO 2000 SRL a transmis că regretă neplăcerile create și că măsura de retragere a fost inițiată pentru protejarea sănătății consumatorilor.
Pentru informații suplimentare, clienții pot solicita detalii la:
- Telefon: 0720 461 752
- E-mail: calitate@negro2000.ro
Specialiștii în siguranță alimentară recomandă consumatorilor să verifice cu atenție lotul și data de expirare a produselor cumpărate recent din magazinele Profi.
Persoanele care au consumat produsul și prezintă simptome specifice unei toxiinfecții alimentare sunt sfătuite să solicite consult medical, mai ales dacă fac parte din categoriile de risc.
Anunțul de rechemare este valabil până la data de 12 iunie 2026.
