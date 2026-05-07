Scandalul privind salmonella în carnea de pui importată din Brazilia a izbucnit la doar câteva zile după intrarea în aplicare provizorie a acordului comercial UE-Mercosur, aplicat de la 1 mai 2026. Transportul, format din trei tone de pui congelat, a ajuns în Grecia și a fost verificat de laboratoarele veterinare din Agia Paraskevi, suburbie a Atenei.

Rezultatele analizelor au arătat că aproximativ 80% din lot era contaminat cu salmonella, ceea ce a determinat activarea imediată a procedurilor europene de respingere a mărfii. Autoritățile elene au decis returnarea transportului pe cheltuiala importatorului, conform legislației europene privind siguranța alimentară.

Acesta a fost primul transport de carne de pasăre importat de Grecia în baza noului acord comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, semnat la 17 ianuarie 2026, la Asunción. Incidentul este considerat primul test major al funcționării mecanismelor de control sanitar aplicate produselor agroalimentare provenite din America de Sud.

Informația nu a fost făcută publică de Autoritatea Elenă pentru Siguranța Alimentară (EFET), ci a fost prezentată într-o conferință de presă de Nikos Kakavas, reprezentant al Federației Panelenice a Inginerilor Geotehnici Publici. Până la momentul publicării, EFET nu a emis un punct de vedere oficial, iar identitatea importatorului grec nu apare în nicio sursă publică.

Legislația europeană privind siguranța alimentară stabilește reguli stricte pentru importurile de carne de pasăre. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 prevede toleranță zero pentru salmonella în carcasele proaspete de păsări care intră pe piața Uniunii Europene.

Normele europene stabilesc că nicio bacterie detectabilă nu este permisă în probele analizate în laboratoarele autorizate. În cazul în care sunt descoperite nereguli, Regulamentul (UE) 2017/625 permite respingerea, confiscarea, distrugerea sau returnarea loturilor contaminate pe cheltuiala importatorului.

Exact acest mecanism a fost aplicat în cazul transportului verificat la Agia Paraskevi. Sistemul european de supraveghere funcționează prin platforma Traces-NT, unde fiecare lot importat trebuie notificat în prealabil, și prin RASFF, Sistemul de Alertă Rapidă pentru Produsele Alimentare.

Totuși, controalele fizice nu sunt efectuate pentru fiecare transport care intră în Uniunea Europeană. Verificările sunt realizate pe baza unui sistem de evaluare a riscului, care ține cont de țara de origine, istoricul operatorului economic și categoria produsului importat.

Cazul descoperit în Grecia readuce în atenție diferențele majore dintre regulile sanitare aplicate în Uniunea Europeană și cele existente în Brazilia. Acordul UE-Mercosur nu prevede armonizarea standardelor sanitare între statele semnatare, ceea ce a generat critici din partea organizațiilor pentru protecția consumatorilor și a unor europarlamentari europeni.

În Brazilia, legislația permite ca un produs respins la export să fie reintrodus pe piața internă sub formă procesată sau gătită. Practica a fost criticată public de specialiști din domeniul sănătății alimentare.

„Acest tip de practică demonstrează o mare lipsă de respect față de consumatorii brazilieni, care sunt expuși la produse inferioare pe piață din cauza standardelor sanitare mai scăzute”, a denunțat Ana Paula Bortoletto, nutriționist la Institutul Brazilian pentru Protecția Consumatorilor (IDEC).

Controversele privind siguranța alimentară sunt amplificate și de faptul că serviciile veterinare din Grecia funcționează, potrivit informațiilor prezentate în conferința de presă, cu cel mult 40% din personalul necesar. În paralel, mai mulți europarlamentari au sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu aplicarea acordului UE-Mercosur, însă procedura juridică nu suspendă aplicarea provizorie a tratatului. Astfel, produsele importate pe durata anchetei, estimată la unu-doi ani, nu vor putea fi retrase retroactiv chiar dacă acțiunea va fi admisă ulterior.

Episodul din Grecia amintește de un caz documentat în 2019 de publicația franceză Le Monde, pe baza unei anchete realizate de Reporter Brasil, împreună cu The Guardian și Biroul de Jurnalism de Investigație.

Investigația arăta că, între aprilie 2017 și noiembrie 2018, aproximativ 1.400 de tone de pui brazilian contaminat cu salmonella, respins la frontiera Marii Britanii, au fost ulterior revândute pe piața internă din Brazilia.

Ancheta a indicat că legislația locală permite comercializarea acestor produse dacă sunt transformate în preparate procesate sau gătite. În documentare au fost menționate și numele unor mari grupuri din industria cărnii, printre care JBS, proprietarul brandurilor Friboi și Seara, precum și BRF, compania care deține mărcile Sadia și Perdigão.

Potrivit specialiștilor, dintre cele aproximativ 2.600 de tipuri de salmonella identificate la nivel mondial, două variante sunt considerate cu risc letal pentru oameni. În același timp, datele din industria alimentară europeană arată că mai mult de jumătate din carnea de pui folosită în produsele procesate din Franța provine deja din import.

