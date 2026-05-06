Autoritățile din domeniul transporturilor au anunțat implementarea unui sistem modern de plată electronică a taxei de pod la Giurgiu–Ruse, una dintre cele mai circulate rute către Bulgaria și Grecia. Măsura vine ca răspuns la problemele recurente de trafic și la formarea frecventă a cozilor în sezonul estival.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, noul sistem are ca obiectiv principal fluidizarea traficului la frontieră și reducerea timpilor de așteptare pentru șoferi.

Noul mecanism, denumit eTarifGiurgiuPod, permite plata online a taxei de traversare a podului Giurgiu–Ruse, eliminând necesitatea opririi la ghișeu.

Șoferii care efectuează plata cu minimum trei minute înainte de ajungerea la punctul de trecere vor putea utiliza benzi dedicate. În aceste zone, accesul va fi automatizat, iar barierele se vor deschide fără oprire, contribuind la un flux mai rapid al autovehiculelor.

Autoritățile au precizat că introducerea sistemului digital nu modifică structura actuală a taxelor. Tarifele și categoriile de scutiri rămân neschimbate, schimbarea vizând exclusiv modalitatea de plată și procesul de trecere.

Podul Giurgiu–Ruse reprezintă unul dintre principalele puncte de tranzit rutier pentru românii care călătoresc spre Bulgaria și Grecia. În perioadele aglomerate, mai ales în timpul verii, zona este cunoscută pentru timpi mari de așteptare.

Prin digitalizarea plății și introducerea benzilor dedicate, autoritățile estimează o reducere semnificativă a blocajelor și o fluidizare a traficului internațional.

Un alt factor care ar urma să îmbunătățească circulația este finalizarea lucrărilor de reparații pe partea bulgară a podului, programată pentru luna iunie. Aceste intervenții sunt considerate importante pentru creșterea capacității de tranzit în sezonul de vârf.

Implementarea sistemului electronic eTarifGiurgiuPod marchează un pas important în modernizarea infrastructurii de frontieră dintre România și Bulgaria. Prin reducerea opririlor și automatizarea accesului, autoritățile urmăresc să transforme una dintre cele mai aglomerate rute către Grecia într-un traseu mai rapid și mai eficient.