Potrivit explicațiilor oferite de Matas Buzelis pentru Capital, luna iulie se remarcă drept perioada cu cel mai ridicat risc de accidente auto, pe fondul sezonului de vacanță. Traficul devine mult mai intens, iar șoferii parcurg distanțe mai lungi, adesea pe drumuri necunoscute. La acestea se adaugă oboseala acumulată, un factor care contribuie semnificativ la creșterea numărului de accidente.

În același timp, lunile martie și mai sunt considerate perioade sensibile din cauza schimbărilor de sezon. În martie, infrastructura rutieră este afectată de iarnă, iar gropile sau resturile de pe carosabil pot provoca incidente. Vremea instabilă, cu variații bruște de temperatură și precipitații, îi surprinde adesea pe șoferi. În luna mai, creșterea traficului și revenirea la un stil de condus mai rapid după iarnă contribuie la apariția unor situații riscante.

Deși iarna este percepută drept cel mai periculos anotimp pentru condus, statisticile arată contrariul. Explicația ține de comportamentul șoferilor, care devin mai prudenți în condiții dificile. Aceștia reduc viteza, păstrează distanța și sunt mai atenți, ceea ce duce la un număr mai mic de accidente. Astfel, luna decembrie înregistrează cel mai redus nivel al incidentelor, reprezentând sub 7% din totalul anual.

În schimb, condițiile favorabile din timpul verii pot crea o falsă senzație de siguranță. Drumurile uscate și vizibilitatea bună determină mulți șoferi să adopte un stil de condus mai agresiv, cu viteze mai mari și o atenție diminuată, ceea ce duce la creșterea frecvenței accidentelor.

„Această discrepanță reprezintă un caz clasic de compensare a riscului. Percepția este de înțeles, deoarece condițiile de iarnă (gheață, zăpadă, vizibilitate redusă) sunt în mod evident periculoase și ne solicită întreaga atenție. Dar tocmai de aceea se înregistrează adesea mai puține accidente. Deoarece șoferii sunt conștienți de riscuri, ei compensează. Conduc mai încet, păstrează distanța și rămân vigilenți. Datele noastre demonstrează acest lucru: în România, luna decembrie are cel mai mic număr de accidente dintre toate lunile, reprezentând doar 6,89% din totalul anual. Trebuie să luăm în considerare faptul că șoferii începători încep adesea să învețe să conducă după iarnă, când există mai puține variabile în ecuația traficului sigur. În schimb, drumurile libere din timpul verii pot crea un sentiment de încredere excesivă. Acest lucru duce la viteze mai mari, manevre mai agresive și o concentrare mai scăzută. Din punct de vedere statistic, asta duce la o frecvență mai mare a accidentelor”, a mai spus specialistul.

Chiar dacă numărul accidentelor este mai mic în decembrie, costurile medii ale daunelor sunt cele mai ridicate în această lună. Gravitatea incidentelor crește, în special din cauza derapajelor și a coliziunilor cu obiecte fixe, care afectează nu doar caroseria, ci și componente esențiale ale mașinii, precum șasiul sau motorul. De asemenea, condițiile de vizibilitate redusă și carosabilul alunecos favorizează producerea accidentelor în lanț, ceea ce duce la acumularea daunelor.

„Un cost mediu mai ridicat în luna decembrie indică în mod direct o creștere a gravității accidentelor. În primul rând, se înregistrează mai multe incidente în care o mașină derapează de pe șosea și lovește un obiect fix, cum ar fi un parapet sau un copac. Aceste coliziuni nu afectează doar caroseria; ele afectează șasiul, suspensia și motorul, ceea ce face ca reparațiile să fie mult mai costisitoare. În al doilea rând, vizibilitatea redusă și drumurile alunecoase sunt combinația perfectă pentru coliziuni în lanț, în care daunele se acumulează de la un vehicul la altul. În cele din urmă, perioada sărbătorilor în sine poate pune presiune pe logistica pieselor de schimb și a atelierelor, ceea ce poate avea, de asemenea, un impact minor asupra facturii finale”, a mai spus Matas Buzelis.

Un alt factor care influențează costurile este perioada sărbătorilor, când accesul la piese de schimb și disponibilitatea service-urilor pot fi afectate, ceea ce contribuie la creșterea valorii finale a reparațiilor.

Infrastructura rutieră din România joacă, la rândul său, un rol important în aceste variații sezoniere. După iarnă, degradarea drumurilor crește riscul avariilor, în special la nivelul suspensiei și anvelopelor. În plus, marcajele rutiere insuficiente sau iluminatul slab pot amplifica riscurile în condiții de vizibilitate redusă sau vreme nefavorabilă, subliniază expertul de la carVertical.

„Este logic să presupunem că infrastructura rutieră joacă un rol important. De exemplu, deteriorarea drumurilor după iarnă, în luna martie, precum creșterea numărului de gropi, poate duce direct la avarii costisitoare ale suspensiei și anvelopelor. Marcajele rutiere inadecvate sau iluminatul deficitar pot agrava pericolele la volan în condițiile de ploi torențiale de primăvară sau de lumină slabă din timpul iernii”, a subliniat specialistul.

Comparativ cu alte state europene din regiune, România prezintă un tipar diferit. În țări precum Ungaria, Serbia sau Ucraina, cele mai multe accidente au loc iarna, în timp ce în România vârful este înregistrat vara, în special în luna iulie. În ceea ce privește costurile, însă, tendința este similară: cele mai scumpe accidente se produc în luna decembrie, atât în România, cât și în statele vecine.