Cazul șoferului surprins circulând cu 217 km/h pe DEX 12 readuce în atenție pericolele majore generate de viteza excesivă pe drumurile publice.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au anunțat azi, 17 aprilie 2026, că autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce se deplasa dinspre Pitești către Craiova, cu o viteză mult peste limita admisă pe acel sector de drum.

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat de 32 de ani, din comuna Godeni, judeţul Argeş. Acesta a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză ce depăşea limita legală admisă pe acel sector de drum cu 97 km/h”, au afirmat poliţiştii.

Diferența semnificativă față de viteza legală a determinat aplicarea unor sancțiuni severe. Șoferul a fost amendat cu 1.822 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.

Autoritățile atrag atenția că astfel de comportamente cresc exponențial riscul de accidente grave, în special pe drumurile de mare viteză, unde reacțiile și distanțele de frânare sunt esențiale pentru evitarea coliziunilor.

Un al doilea caz, documentat în județul Alba, evidențiază o altă abatere gravă, de această dată legată de siguranța minorilor în trafic.

Polițiștii s-au autosesizat după ce în mediul online au apărut imagini în care un șofer transporta șapte copii în bena deschisă a unui autovehicul, fără niciun fel de protecție. Fotografiile arătau copiii înghesuiți, expuși riscului de a cădea în orice moment.

„Găsiţi acest incompetent! Mai şi ambala masina la semafor”, a scris persoana care a publicat imaginile.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat conducătorul auto și au aplicat sancțiunile prevăzute de lege.

„La data de 17 aprilie 2026, poliţiştii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări pentru stabilirea situaţiei de fapt. În urma activităţilor desfăşurate, a fost identificat conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia. Acesta a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendă în valoare de 810 lei”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Alba.

În contextul acestor incidente, legislația rutieră din 2026 stabilește clar obligațiile pe care orice șofer trebuie să le respecte atunci când transportă minori.

Copiii cu o înălțime de până la 135 cm pot fi transportați doar dacă sunt fixați în scaune speciale, adaptate greutății și dimensiunilor lor. Pentru cei care depășesc această înălțime, utilizarea centurii de siguranță devine obligatorie, însă aceasta trebuie ajustată corect, astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feței.

Transportul copiilor trebuie realizat, în mod obișnuit, pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copiilor de până la 3 ani, este necesară și supravegherea unei alte persoane, diferită de conducătorul auto.

Legea permite ocuparea locului din față doar după vârsta de 12 ani și în condițiile în care copilul are o înălțime de cel puțin 1,50 metri, iar sistemele de siguranță sunt corect utilizate.

De asemenea, legislația interzice explicit transportul copiilor în brațe, considerând această practică extrem de periculoasă. Minorii trebuie să fie fixați fie în scaune speciale, fie cu centura de siguranță, în funcție de vârstă și dimensiuni.

Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni între 4 și 5 puncte de amendă, echivalentul unor sume cuprinse între 810 și 1.012,5 lei, în funcție de gravitatea abaterii.

