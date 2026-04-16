Valoarea totală a despăgubirilor achitate de asigurători pentru polițele facultative CASCO a trecut de 2,56 miliarde lei în 2025, în creștere cu aproximativ 8% față de anul anterior. Evoluția confirmă trendul ascendent al costurilor din sectorul auto, influențat de prețurile pieselor și ale manoperei.

”Despăgubirile plătite de asigurători în baza poliţelor facultative CASCO au depăşit 2,56 miliarde lei în 2025, în creştere cu 8% faţă de anul anterior. Astfel, în fiecare zi, pentru acoperirea daunelor suferite de vehiculele asigurate CASCO, au fost achitate, în medie, circa 7 milioane lei”, precizează UNSAR.

Evoluția despăgubirilor CASCO în România

Indicator 2025 Evoluție Despăgubiri totale 2,56 miliarde lei +8% vs. 2024 Plăți zilnice medii ~7 milioane lei în creștere Dosare de daună peste 276.000 nivel ridicat Frecvență despăgubiri 1 la 2 minute constant ridicată Plăți totale industrie ~6,7 mil. euro/zi toate asigurările

Numărul dosarelor de daună a rămas ridicat, depășind 276.000 în 2025. Statistic, acest lucru înseamnă că, în medie, un șofer din România primește despăgubiri CASCO la fiecare două minute.

Frecvența ridicată a incidentelor reflectă atât aglomerația din trafic, cât și vulnerabilitatea vehiculelor la riscuri diverse, de la accidente la fenomene naturale.

Reprezentanții industriei subliniază că rolul asigurărilor facultative crește pe măsură ce valoarea autovehiculelor și costurile de reparație avansează.

„Aceste poliţe devin tot mai relevante. Pentru tot mai mulţi şoferi, CASCO nu mai este o opţiune, ci o necesitate, iar creşterea valorii autovehiculelor şi a costurilor de reparaţie face ca protecţia oferită de CASCO să fie esenţială în gestionarea riscurilor cotidiene”, a declarat Alexandru Ciuncan.

Creșterea despăgubirilor vine într-un context în care costurile din industria auto sunt în continuă majorare. Prețurile pieselor de schimb, manopera din service-uri și complexitatea tehnologiilor moderne contribuie la valori mai mari ale daunelor.

Potrivit datelor din piață și monitorizărilor realizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, aceste evoluții pot pune presiune inclusiv pe nivelul primelor de asigurare, ceea ce înseamnă costuri mai ridicate pentru șoferi în perioada următoare.

Polițele CASCO acoperă o gamă extinsă de riscuri, inclusiv avarii, furturi sau fenomene naturale, oferind un mecanism de protecție financiară pentru proprietarii de vehicule.

„Cu sute de dosare de daună gestionate zilnic, devine evident că riscurile sunt parte din rutina fiecărui şofer. Asigurările CASCO oferă siguranţă financiară şi contribuie la reducerea stresului asociat evenimentelor neprevăzute”, a precizat Alina Bărbulescu.

UNSAR reprezintă 22 de companii care dețin peste 90% din piața locală de asigurări.

În prezent, asigurătorii din România plătesc, în medie, aproximativ 6,7 milioane de euro în fiecare zi calendaristică, ceea ce evidențiază dimensiunea financiară a sectorului.

Datele pentru 2025 confirmă un trend clar de creștere a despăgubirilor și a frecvenței daunelor. În acest context, polițele CASCO devin tot mai importante pentru protecția financiară a șoferilor.

Pe termen mediu, presiunea asupra costurilor ar putea duce la scumpirea polițelor, ceea ce înseamnă că șoferii vor plăti mai mult pentru aceeași protecție.