O conductă spartă a generat pagube de peste 42.000 de euro. UNSAR anunță peste 18.000 de despăgubiri plătite în 2025

UNSAR anunță că societățile de asigurare membre au achitat, în 2025, aproximativ 18.300 de dosare de daună provocate de avariile instalațiilor interioare ale locuințelor. Datele arată că aproape 50 de familii au fost despăgubite în fiecare zi prin intermediul asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire a depășit 42.000 de euro și a acoperit pagubele produse după spargerea unei conducte de apă.

UNSAR informează că societățile de asigurare membre au achitat anul trecut aproximativ 18.300 de dosare de daună în baza polițelor facultative de locuință, după producerea unor avarii la instalațiile interioare ale clădirilor.

Potrivit datelor centralizate de organizație, aproape 50 de familii au primit zilnic despăgubiri pentru pagube provocate de spargerea conductelor de apă sau de alte defecțiuni ale instalațiilor din locuințe. Aceste incidente s-au numărat printre cele mai frecvente motive pentru care au fost activate polițele facultative de asigurare.

Necesitatea unei protecții financiare este evidențiată și de costurile pe care astfel de evenimente le pot genera, inclusiv atunci când sunt afectate și proprietățile învecinate.

„De cele mai multe ori, proprietarii se gândesc la riscuri majore precum incendiile, cutremurele sau inundaţiile. În realitate, incidente aparent banale, precum spargerea unei conducte de apă, se produc mult mai des şi pot genera costuri importante atât pentru propria locuinţă, cât şi pentru vecini. O asigurare facultativă de locuinţă oferă protecţie financiară într-o gamă largă de astfel de situaţii neprevăzute. De aceea, este important să ne informăm şi să alegem cea mai bună poliţă pentru noi”, a declarat Alexandru Ciuncan, Preşedinte & Director General al UNSAR.

Statisticile prezentate de organizație arată că cea mai mare despăgubire achitată în 2025 de o companie membră UNSAR a depășit 42.000 de euro și a fost acordată pentru acoperirea prejudiciilor provocate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată.

Reprezentanții Uniunii subliniază că avariile instalațiilor interioare continuă să fie una dintre principalele cauze ale daunelor înregistrate la locuințe, acestea având o pondere semnificativă în totalul despăgubirilor plătite în baza polițelor facultative.

„Avariile instalaţiilor interioare reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale daunelor produse locuinţelor. Aproape unul din două dosare de daună achitate în baza asigurărilor facultative de locuinţe a fost generat de astfel de incidente. Acest lucru evidenţiază importanţa unei protecţii complete a locuinţei prin intermediul unei asigurări facultative”, a precizat Alina Bărbulescu, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale şi Bunuri în cadrul UNSAR.

Conform informațiilor prezentate de organizație, asigurarea facultativă de locuință poate include acoperiri pentru o gamă extinsă de riscuri, precum avariile instalațiilor interioare, inundațiile, incendiile, fenomenele atmosferice, avarierea bunurilor din locuință sau răspunderea civilă față de terți, în funcție de clauzele și opțiunile prevăzute în poliță.

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România a fost înființată în 1994 și reprezintă în prezent 23 de companii de asigurări, care cumulează peste 90% din piața locală de profil.