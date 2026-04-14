Valoarea totală a despăgubirilor plătite în 2025 pentru refacerea locuințelor asigurate a ajuns la 209 milioane de lei, potrivit informațiilor prezentate de UNSAR.

Suma este cu 14% mai mare comparativ cu 2024, când asigurătorii au plătit 183 milioane de lei pentru același tip de daune.

„Cea mai mare parte din această valoare – peste 94%, respectiv 197 milioane lei – a fost acordată în baza asigurărilor facultative pentru locuinţe, în creştere cu 20% faţă de anul anterior. Acest tip de poliţe oferă o protecţie extinsă, acoperind o gamă largă de riscuri, inclusiv incendii, inundaţii sau alte evenimente neprevăzute”, menţionează sursa citată.

Datele arată și o creștere a interesului pentru protejarea locuințelor: numărul polițelor facultative a avansat cu 7% în 2025 față de anul anterior.

„Aceste evoluţii confirmă rolul esenţial al asigurărilor facultative în protejarea patrimoniului personal şi în asigurarea unui sprijin financiar rapid în cazul unor evenimente neprevăzute. În contextul frecvenţei tot mai ridicate a riscurilor, de la fenomene meteo extreme la incendii, extinderea gradului de acoperire prin asigurare devine o necesitate, nu doar o opţiune”, a declarat preşedintele şi directorul general UNSAR, Alexandru Ciuncan.

La rândul său, Alina Bărbulescu a subliniat impactul concret al acestor plăți:

„în spatele acestor despăgubiri sunt zeci de mii de familii care au reuşit să îşi refacă locuinţele după evenimente neprevăzute”.

În România, polițele facultative pot fi încheiate doar pentru locuințele care sunt deja acoperite de asigurarea obligatorie PAD.

Acestea oferă o protecție extinsă, la valoarea reală a imobilului și a bunurilor din interior, acoperind o gamă largă de riscuri: incendii, explozii, furtuni, inundații, avarii ale instalațiilor sau defecțiuni ale echipamentelor electrocasnice.

De asemenea, există soluții care pot acoperi inclusiv daunele provocate vecinilor, în cazul unor incidente neprevăzute.

Piața asigurărilor, dominată de UNSAR

UNSAR, organizație înființată în 1994, reunește 22 de companii care controlează peste 90% din piața locală de asigurări.

Rolul principal al organizației este de a reprezenta interesele industriei, de a contribui la dezvoltarea cadrului legislativ și de a susține creșterea sustenabilă a sectorului de asigurări în România.