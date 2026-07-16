Veste pentru cei care au asigurare obligatorie la locuință. Anunț PADROM. Ce se întâmplă în caz de cutremur, inundații sau alunecări de teren

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) a anunțat majorarea la 2 miliarde de euro a programului de reasigurare destinat plății despăgubirilor pentru locuințele asigurate împotriva dezastrelor naturale. Este cel mai mare program de acest tip din Europa Centrală și de Est și are rolul de a consolida capacitatea sistemului de a răspunde în cazul unui cutremur major, al unor inundații extinse sau alunecărilor de teren.

Sistemul care stă la baza plății despăgubirilor pentru locuințele asigurate prin polița obligatorie PAD beneficiază de o consolidare financiară semnificativă. Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM) a anunțat că valoarea programului de reasigurare a fost majorată la 2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un nou nivel de protecție în cazul producerii unor dezastre naturale de amploare.

Programul de reasigurare reprezintă mecanismul prin care o parte din riscurile asumate de PADROM este transferată către mari companii internaționale de reasigurare. Astfel, în situația producerii unor evenimente catastrofale care afectează simultan un număr foarte mare de locuințe, fondurile necesare pentru plata despăgubirilor sunt susținute inclusiv de piața internațională.

Reasigurarea funcționează ca o plasă suplimentară de siguranță pentru sistemul de asigurări. Practic, în loc ca întreaga povară financiară să fie suportată de asigurătorul care emite polițele, o parte din risc este preluată de companii specializate din întreaga lume.

Acest mecanism este considerat esențial mai ales într-o țară precum România, expusă unor riscuri naturale importante, precum cutremurele, inundațiile și alunecările de teren.

Potrivit PADROM, majorarea capacității de reasigurare urmărește tocmai consolidarea posibilității de a plăti despăgubiri chiar și în cazul unor evenimente care produc pagube la scară foarte mare.

Directorul general al PADROM, Nicoleta Radu, afirmă că extinderea programului reflectă adaptarea permanentă a protecției financiare la expunerea tot mai mare a fondului locativ.

„Rolul nostru este să ne pregătim înainte ca un dezastru să se producă. Un cutremur major sau inundații extinse pot afecta simultan zeci sau chiar sute de mii de locuințe, iar sistemul trebuie să fie pregătit să răspundă. Atingerea valorii de 2 miliarde de euro a programului de reasigurare reflectă procesul continuu de adecvare a protecției de reasigurare la expunerea asumată, asigurând capacitatea financiară necesară pentru ca PADROM să își onoreze obligațiile de despăgubire în cazul producerii unui dezastru major.”

Programul de reasigurare aferent perioadei 2026–2027 este susținut de peste 60 de companii internaționale de reasigurare, toate având rating financiar de tip A, ceea ce indică un nivel ridicat de stabilitate și soliditate financiară.

Printre acestea se numără nume importante din industria globală, precum Hannover Re, Munich Re, Swiss Re, SCOR, Tokio Marine (HCC), Fidelis, Everest, AXA XL, VIG Re, Allianz Re și Mapfre Re. Potrivit PADROM, acești reasigurători se află constant în topurile mondiale ale domeniului și contribuie la întărirea capacității de protecție a sistemului românesc de asigurare obligatorie a locuințelor.

PADROM precizează că, pe lângă majorarea programului de reasigurare, continuă și demersurile pentru creșterea relevanței poliței obligatorii PAD.

Obiectivul este ca nivelul protecției financiare oferite proprietarilor să se apropie, în timp, de valoarea reală a locuințelor și să răspundă mai bine nevoilor acestora în cazul producerii unor dezastre naturale.

PADROM este societatea care administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor din România, în baza Legii nr. 260/2008.

Polița PAD acoperă trei dintre principalele riscuri naturale la care sunt expuse locuințele din România:

cutremur;

inundații;

alunecări de teren.

Prin majorarea programului de reasigurare la 2 miliarde de euro, sistemul își consolidează capacitatea financiară de a face față unui număr foarte mare de solicitări de despăgubire, în eventualitatea producerii unui dezastru natural de amploare.