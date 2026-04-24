Toți proprietarii de case și apartamente trebuie să respecte această obligație. Polița PAD este reglementată prin Legea nr. 260/2008 și este emisă de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID România), organism creat special pentru administrarea acestui sistem.

Polița se aplică tuturor locuințelor din România, indiferent dacă sunt deținute de persoane fizice sau juridice și indiferent dacă sunt folosite ca domiciliu permanent, casă de vacanță ori sunt închiriate.

Asigurarea obligatorie acoperă exclusiv trei riscuri prevăzute de lege: cutremur, inundație produsă de fenomene naturale și alunecare de teren. Alte situații precum incendiul, furtul, vijeliile sau avariile instalațiilor nu sunt incluse și pot fi acoperite doar prin polițe facultative.

Valoarea maximă a despăgubirii diferă în funcție de tipul locuinței. Pentru locuințele de tip A, suma asigurată este de 100.000 lei, iar pentru locuințele de tip B este de 50.000 lei. În categoria A intră imobilele construite din materiale rezistente, precum beton armat, cărămidă arsă sau piatră.

Locuințele de tip B sunt cele realizate din materiale tradiționale netratate, cum ar fi chirpiciul. Indiferent de eveniment, despăgubirea nu poate depăși aceste plafoane.

Toți proprietarii de locuințe au obligația de a deține o poliță PAD valabilă. Lipsa acesteia reprezintă contravenție și poate atrage amenzi între 100 și 500 lei. Verificările sunt efectuate de primării, prin intermediul poliției locale, care are atribuții în controlarea respectării obligației legale și aplicarea sancțiunilor.

Unul dintre principalele avantaje ale PAD este costul redus, stabilit prin lege. Prima anuală este de 130 lei pentru o locuință de tip A și 50 lei pentru una de tip B.

Tarifele au fost actualizate în 2023, când valorile exprimate anterior în euro au fost transformate la nivelul actual în lei. Astfel, costul lunar este de aproximativ 11 lei pentru tipul A și puțin peste 4 lei pentru tipul B.

Polița se încheie pentru o perioadă de 12 luni și trebuie reînnoită anual pentru menținerea protecției. Asigurarea este emisă în numele PAID, dar poate fi cumpărată prin majoritatea companiilor de asigurări autorizate sau prin brokeri de profil.

Există și posibilitatea încheierii online, prin portalul PAID România sau prin platforme specializate de asigurări, unde polița poate fi obținută rapid, fără deplasare. Pentru emitere sunt necesare actul de identitate și datele locuinței, precum adresa și suprafața. Plata se poate face online sau prin bancă, iar polița intră de regulă în vigoare imediat sau în ziua următoare emiterii.

Specialiștii atrag atenția că PAD nu înlocuiește asigurarea facultativă a locuinței, ci doar o completează. PAD acoperă strict dezastrele naturale prevăzute de lege, în timp ce polițele facultative includ riscuri suplimentare, precum incendiu, explozie, furt, inundații de la instalații, răspundere civilă față de terți sau furtul bunurilor din locuință.

În practică, multe companii de asigurări solicită existența unei polițe PAD valabile înainte de emiterea unei asigurări facultative standard, ceea ce face ca polița obligatorie să fie primul pas pentru o protecție completă a locuinței.