Serviciul de monitorizare a sănătății pus la dispoziție de Complexul Caraiman este disponibil gratuit pentru anumite categorii de persoane, inclusiv pentru pensionari, după adoptarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 90/2026. Măsura a fost anunțată printr-un comunicat transmis de Primăria Sectorului 1 marți, 21 aprilie 2026.

Această facilitate se adresează persoanelor vârstnice, celor cu handicap, copiilor, tinerilor care urmează cursuri de zi și altor cetățeni aflați în evidența serviciilor sociale. Una dintre condițiile esențiale este ca beneficiarii să aibă domiciliul sau reședința în Sectorul 1 de cel puțin șase luni.

Până la această modificare, sistemul era disponibil pe bază de abonament lunar, fiind accesibil doar contra cost pentru majoritatea locuitorilor. Decizia autorităților locale schimbă modul de acces, permițând utilizarea gratuită pentru persoanele eligibile și extinzând astfel accesul la servicii de monitorizare medicală.

Complexul Caraiman funcționează ca centru medical al Sectorului 1, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, și oferă servicii care completează sistemul public de intervenție în caz de urgență.

Sistemul de monitorizare presupune utilizarea unei brățări dotate cu buton de alertă, însoțită de un telefon asociat. În momentul în care apare o problemă medicală, beneficiarul poate activa alerta, iar semnalul este transmis imediat către serviciul de ambulanță.

După primirea alertei, echipa medicală activează protocolul de urgență pentru acordarea asistenței necesare. Dacă situația o impune, este apelat sistemul unic de urgență 112, iar echipei de intervenție îi este transmisă și fișa medicală a pacientului, ceea ce poate contribui la o intervenție mai rapidă și mai eficientă.

Serviciul funcționează permanent, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, fiind conceput ca un sistem complementar celui clasic de ambulanță. Rolul său este de a reduce timpul de reacție în cazuri urgente și de a asigura o legătură directă între pacient și echipele medicale.

Pentru a accesa acest serviciu, persoanele interesate trebuie să depună o cerere, însoțită de copia actului de identitate sau dovada domiciliului ori reședinței. De asemenea, este necesară completarea unei fișe cu persoane de contact, iar în anumite cazuri trebuie prezentate documente care justifică necesitatea utilizării sistemului.

Brățara poate fi solicitată direct la sediul Complexului Caraiman, situat pe strada Caraiman nr. 33A, în Sectorul 1. De asemenea, serviciul poate fi accesat și în momentul în care sunt solicitate serviciile de ambulanță ale centrului. Ambulanța Caraiman poate fi apelată la numărul 021.9644, în intervalul orar 07:00 – 19:00.