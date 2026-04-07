În primul rând, urgențele de sănătate sunt acoperite pentru toți cetățenii, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Potrivit reglementărilor din sistemul sanitar, orice persoană aflată într-o situație care îi pune viața în pericol poate apela la serviciile de urgență și poate fi tratată în unitățile spitalicești fără a plăti.

Acest principiu rămâne unul de bază în sistemul sanitar din România și acoperă cazuri precum accidente, traumatisme grave, infarct sau alte afecțiuni acute. Dincolo de urgențe, persoanele neasigurate pot beneficia de un pachet minimal de servicii medicale, reglementat la nivel național și implementat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Acest pachet este mai extins decât în trecut și include servicii de asistență medicală primară, prevenție și monitorizare a unor afecțiuni. Practic, chiar și fără asigurare, românii pot merge la medicul de familie pentru anumite consultații de bază.

Rolul medicului de familie este esențial în acest context. Persoanele neasigurate se pot înscrie pe lista unui medic și pot beneficia gratuit de consultații pentru probleme acute, servicii de prevenție, dar și de depistare a unor boli cu impact major asupra sănătății publice. De asemenea, medicul de familie poate oferi recomandări și direcționări către alte servicii medicale atunci când situația o impune.

Un alt capitol important îl reprezintă prevenirea și tratarea bolilor transmisibile. Statul român asigură gratuit diagnosticarea și tratamentul acestor afecțiuni, tocmai pentru a limita răspândirea lor în populație. Astfel, boli precum tuberculoza, infecția cu HIV sau alte patologii cu risc epidemiologic sunt tratate în cadrul sistemului public, inclusiv pentru persoanele neasigurate.

Femeile însărcinate și lăuzele reprezintă o categorie protejată în mod special. În 2026, acestea beneficiază de servicii medicale gratuite care includ monitorizarea sarcinii, consultații prenatale și asistență la naștere. Măsura este menită să reducă riscurile pentru mamă și copil și să asigure un nivel minim de îngrijire, indiferent de situația financiară a pacientei.

În plus, pachetul minimal include și servicii de planificare familială, dar și anumite tipuri de transport sanitar, în funcție de situație. Există, de asemenea, acces limitat la servicii stomatologice de urgență, ceea ce poate fi esențial în cazul unor probleme dentare acute.

„Pacienții neasigurați înscriși în programul național de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA și în programul național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei beneficiază de: servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naționale respective;

întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate;

în cazul programului național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aceste beneficii se acordă până la vindecarea afecțiunii respective. Pacienții neasigurați înscriși în celelalte programe naționale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecțiunea/afecțiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum și de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Un rol important îl au și programele naționale de sănătate, derulate tot prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În cadrul acestor programe, persoanele neasigurate pot beneficia, în anumite condiții, de tratamente complete pentru boli grave sau cronice. Asta poate însemna acces la medicamente, investigații, dispozitive medicale și chiar spitalizare, dacă pacientul este inclus într-un program specific, cum ar fi cel pentru boli oncologice sau alte afecțiuni majore.

Cu toate acestea, este important de înțeles că majoritatea serviciilor medicale rămân contra cost pentru persoanele neasigurate. Consultațiile la medicii specialiști, analizele de laborator complexe, investigațiile imagistice sau internările pentru afecțiuni care nu reprezintă urgențe trebuie plătite integral de pacient. În lipsa asigurării, costurile pot deveni semnificative, mai ales în cazul unor probleme de sănătate care necesită tratamente de lungă durată.