Anumite alimente și băuturi, de la lapte și brânză până la grapefruit sau alcool, pot schimba felul în care organismul absoarbe sau descompune medicamentele. Farmacistul Amir Bhogal, care conduce Pyramid Pharmacy Group, a declarat, într-un interviu acordat pentru „Mirror”, că aceste interacțiuni apar mult mai des decât cred pacienții. El a explicat că unele ingrediente pot influența medicamentele fără să existe semne evidente că ceva nu e în regulă.

Produsele lactate, precum laptele, brânza sau iaurtul, conțin calciu și alte minerale care pot împiedica absorbția unor antibiotice. Bhogal a spus că acest lucru este valabil mai ales pentru două tipuri de antibiotice:

Tetracicline, folosite pentru mai multe infecții bacteriene, în special respiratorii, urinare sau ale pielii.

Fluorochinolone, folosite pentru infecții mai grave, cum sunt cele urinare, respiratorii sau digestive.

El a explicat că mineralele din lactate se pot lega de medicament în stomac și intestine și pot reduce cantitatea de medicament care ajunge în sânge. Ca rezultat, antibioticul funcționează mai slab, iar infecția poate rămâne. De aceea, specialiștii recomandă să se consume lactate la cel puțin două ore după sau înainte de antibiotic.

Alimentele bogate în tiramină, precum brânzeturile maturate, mezelurile sau unele produse fermentate, pot interacționa periculos cu medicamentele din clasa IMAO, folosite pentru tratarea depresiei. Bhogal a precizat că această combinație poate duce, uneori, la o creștere bruscă și periculoasă a tensiunii arteriale. Din acest motiv, pacienții care iau astfel de medicamente primesc de obicei o listă clară de alimente de evitat.

„Unele ingrediente pot modifica modul în care medicamentele sunt absorbite sau descompuse în organism, uneori fără semne evidente de avertizare”, a declarat Amir Bhogal.

Legumele cu frunze verzi, precum spanacul, kale sau broccoli, conțin cantități mari de vitamina K, care poate reduce efectul unor anticoagulante, cum este warfarina. Specialiștii explică că problema nu este să elimini complet aceste alimente atunci când iei anticoagulante, ci să menții un aport constant de vitamina K, deoarece schimbările bruște în consum pot afecta eficiența tratamentului.

Un alt aliment cu efect semnificativ asupra medicamentelor este grapefruitul. Acesta conține substanțe care blochează enzimele din ficat responsabile de metabolizarea unor medicamente, ceea ce poate face ca medicamentul să rămână în sânge în cantități mai mari decât cele prevăzute, crescând riscul de efecte adverse. Printre medicamentele afectate se numără statinele pentru colesterol, unele medicamente pentru tensiune și anumite imunosupresoare. Efectul grapefruitului poate persista până la 24 de ore după consum, chiar și atunci când este băut sub formă de suc.

Produsele din merișoare, inclusiv sucul sau suplimentele, pot amplifica efectul unor anticoagulante, ceea ce crește riscul de sângerare dacă aportul este crescut brusc. Specialiștii recomandă ca persoanele care iau astfel de medicamente să mențină un consum constant și să evite introducerea bruscă a unor cantități mari de merișoare în dietă.

Din acest motiv, medicii și farmaciștii subliniază importanța citirii prospectului medicamentelor și consultării profesioniștilor în cazul în care există alimente care ar trebui evitate. Uneori, diferența dintre un tratament eficient și unul care nu funcționează poate fi chiar ceea ce ai în farfurie.

Alcoolul poate interacționa cu numeroase medicamente și poate avea efecte nedorite asupra organismului. În funcție de tipul de tratament, consumul de alcool poate crește sedarea, poate intensifica riscul de sângerare, poate provoca scăderi periculoase ale tensiunii arteriale sau poate accentua greața și alte reacții adverse.

Farmacistul recomandă ca pacienții să discute întotdeauna cu medicul sau cu farmacistul înainte de a consuma alcool în timpul tratamentului, pentru a evita aceste riscuri și pentru a se asigura că tratamentul rămâne eficient și sigur.