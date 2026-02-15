Mulți șoferi nu realizează că nu doar alcoolul sau drogurile pot afecta capacitatea de a conduce. Chiar și medicamentele prescrise sau eliberate fără rețetă pot influența atenția, reflexele și coordonarea, crescând riscul de accidente și probleme la un control rutier.

Ministerul Sănătății a publicat o listă oficială a medicamentelor care pot afecta condusul, oferind informații clare despre substanțele cu efecte psihoactive autorizate în România. Această listă include medicamente legale care, în funcție de doză și de starea individuală, pot provoca somnolență sau încetinirea reacțiilor.

Lista poate fi consultată CHIAR AICI.

„Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost realizată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătații, precum și de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România cu scopul de a informa populația privind medicamentele care pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală”, se arată pe pagina oficială a Ministerului Sănătății

Chiar dacă un tratament este legal, efectele sale asupra capacității de condus pot fi semnificative. Printre medicamentele care pot influența atenția și reflexele se numără:

Analgezice opioide – folosite pentru dureri puternice.

Anxiolitice și sedative – reduc vigilența și pot induce somnolență.

Antipsihotice – afectează concentrarea și coordonarea.

Antihistaminice sedative – utilizate pentru alergii, pot provoca somnolență.

Anticonvulsivante – pot încetini reflexele și reacțiile la trafic.

Efectele medicamentelor variază de la o persoană la alta și pot fi amplificate de factori precum oboseala, consumul de alcool sau combinațiile între medicamente.

Pentru a conduce în siguranță și a evita problemele legale, urmează aceste recomandări:

Verifică prospectul medicamentului și avertismentele privind capacitatea de condus. Păstrează rețeta medicală sau recomandarea medicului la tine când conduci. Evită combinațiile periculoase: medicamente + alcool + oboseală. Monitorizează-ți starea reală înainte de a urca la volan.

Dacă medicamentul poate provoca somnolență sau încetinirea reacțiilor, cel mai sigur este să amâni condusul până când efectele dispar.