Daniel Funeriu a explicat că persoanele trecute de 50 de ani cunosc importanța mișcării și a menționat că un program dedicat acestui segment de vârstă ar avea efecte benefice semnificative.

El a arătat că, dacă ar activa în domeniul sălilor de fitness, ar solicita o întâlnire cu premierul pentru a pune bazele unui program național care să ofere facilități la activități sportive pentru seniori.

„Dacă aş avea săli de fitness aş cere, împreună cu toţi cei care au aşa ceva, o întâlnire cu premierul pentru a pune pe picioare programul «Generaţia Daciada». Cei de 50+ ştiu despre ce vorbesc”, afirmă Daniel Funeriu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru a susținut că un astfel de demers, realizat împreună cu mediul privat, ar putea genera economii în sistemul de sănătate mai mari decât cele obținute prin măsuri bugetar-fiscale clasice. În opinia sa, prevenția prin sport este mai eficientă și mai puțin costisitoare decât tratarea problemelor medicale apărute la vârste înaintate.

„Ar fi excepțional ca Guvernul să pună la punct, împreună cu mediul privat, un program prin care cei de 50+ să aibă facilități la făcut sport. Economiile în sănătate ar fi mai mari decât orice «măsuri bugetar-fiscale»”, mai spune Funeriu.

Denumirea propusă pentru program, „Generația Daciada”, face trimitere la competiția sportivă națională organizată în perioada comunistă. Daciada a fost o competiție polisportivă de masă, organizată o dată la doi ani, între 1977 și 1989, cu scopul declarat de a încuraja practicarea sportului amator.

Această competiție a fost inițiată de Nicolae Ceaușescu și atrăgea milioane de participanți din întreaga țară. În contextul vremii, Daciada reprezenta una dintre puținele forme organizate de petrecere a timpului liber și de promovare a activității fizice în rândul populației.

Prin relansarea simbolică a ideii de sport de masă, adaptată realităților actuale, Daniel Funeriu susține că statul ar putea colabora cu sectorul privat pentru a oferi acces mai ușor la activități sportive persoanelor de peste 50 de ani. Scopul declarat al inițiativei este reducerea presiunii asupra sistemului sanitar, prin menținerea unei stări mai bune de sănătate a populației active și pensionare.