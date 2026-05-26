Nadia Comăneci dă startul Crosului Național „Ziua Olimpică” 2026. Ediție aniversară la 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice

Crosul Național „Ziua Olimpică” revine în 2026 cu o ediție aniversară de referință, organizată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), prin Academia Olimpică Română, și programată pe 6 iunie 2026 în Piața Arcul de Triumf din București. Evenimentul sportiv de masă, ajuns la ediția a XXXIX-a, capătă o semnificație specială în contextul celebrării a 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci, simbol al excelenței olimpice mondiale, care va fi prezentă la București pentru a da startul oficial al curselor. Destinat tuturor categoriilor de vârstă și construit pe trasee adaptate pe nivel de dificultate, crosul promovează mișcarea, sănătatea și valorile olimpice, într-un format modernizat prin înscriere exclusiv online și o organizare etapizată a starturilor pentru siguranță și eficiență competițională.

„Marcând cincizeci de ani de la acel Perfect 10 care mi-a schimbat viața, colaborarea cu Moreau înseamnă o întoarcere la rădăcini. Această colecție s-a născut din emoție, memorie și credința că fiecare fată care pășește pe covor poartă în ea o scânteie de măreție. Sper să inspire noua generație, așa cum gimnastica m-a inspirat pe mine întreaga viață.” mărturisește Nadia Comăneci.

Crosul este conceput ca o competiție de masă, adresată copiilor, adolescenților și adulților, cu trasee adaptate în funcție de vârstă și nivel de pregătire. Participarea este gratuită, iar scopul principal este promovarea sportului, a mișcării și a valorilor olimpice în rândul populației.

Organizatorii au anunțat că înscrierea se realizează exclusiv online, o premieră pentru acest eveniment, reflectând digitalizarea procesului de participare și creșterea accesibilității pentru public.

Toate cursele vor avea startul și desfășurarea în zona Arcul de Triumf – Bulevardul Pavel D. Kiseleff, cu variații ale punctelor de întoarcere în funcție de categorie:

Copii 6–8 ani și 9–11 ani: traseu pe str. Alexandru Constantinescu – Piața Arcul de Triumf – bd. Kiseleff – întoarcere în zona străzii Uruguay

12–14 ani, 15–19 ani și +20 ani: traseu extins pe același ax principal, cu întoarcere în zona străzii Ion Mincu

Structura traseelor este gândită pentru a asigura siguranța participanților și pentru a adapta dificultatea în funcție de vârstă.

Starturile vor fi acordate eșalonat pe categorii:

Ora Categoria 09:00 băieți 6–8 ani 09:30 fete 6–8 ani 10:00 băieți 9–11 ani 10:30 fete 9–11 ani 11:30 băieți 12–14 ani 12:00 fete 12–14 ani 12:30 15–19 ani (mixt) 13:00 +20 ani (mixt)

Această organizare permite gestionarea eficientă a fluxului de participanți și menținerea unui standard ridicat de siguranță pe traseu.

Toți participanții vor primi medalie oficială „Ziua Olimpică” și tricou dedicat evenimentului. În plus, ocupanții podiumului vor fi recompensați cu premii speciale oferite de organizatori și parteneri.

Accentul rămâne însă pe participare și experiență, nu doar pe competiție, în linie cu valorile olimpice promovate la nivel internațional.

Ediția din 2026 are o semnificație aparte, marcând 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice. Acest moment rămâne una dintre cele mai importante performanțe din istoria sportului mondial.

În acest context, Nadia Comăneci va fi prezentă la București pentru a da startul oficial al curselor, alături de alți sportivi de performanță și medaliați olimpici ai României.

Evenimentul devine astfel nu doar o competiție sportivă, ci și o celebrare a moștenirii olimpice și a excelenței în sport.

Organizatorii au introdus în premieră înscrierea exclusiv online, prin platforma oficială dedicată evenimentului. Această schimbare are rolul de a simplifica procesul de participare și de a eficientiza organizarea.

Crosul Național „Ziua Olimpică” este unul dintre cele mai importante evenimente de sport de masă din România, având ca obiectiv promovarea activității fizice și a stilului de viață sănătos.

Prin implicarea COSR și a Academiei Olimpice Române, evenimentul contribuie la educația sportivă a tinerilor și la consolidarea culturii olimpice în societate.

Ediția 2026 a Crosului Național „Ziua Olimpică” de la București îmbină sportul de masă cu simbolistica performanței de elită. Prezența Nadiei Comăneci și aniversarea a 50 de ani de la performanța sa istorică transformă evenimentul într-un reper important pentru sportul românesc.

Prin organizare modernizată, participare gratuită și deschidere largă către public, competiția își consolidează statutul de eveniment major dedicat mișcării olimpice și valorilor sale fundamentale: respect, excelență și fair-play.

La jumătate de secol de la momentul care a redefinit standardele gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci revine în atenția publicului internațional printr-un proiect aniversar cu valoare simbolică și culturală majoră. Inițiativa combină patrimoniul sportiv, designul de performanță și un eveniment special organizat în România, la Onești.

Proiectul este construit în jurul aniversării a 50 de ani de la primul „10 perfect” din istoria Jocurilor Olimpice, performanță care a transformat definitiv percepția asupra gimnasticii artistice și a consolidat statutul Nadiei Comăneci ca reper global al excelenței sportive.

Nadia Comăneci lansează prima sa colecție de costume de gimnastică, realizată în parteneriat cu Moreau Sport, un brand francez specializat în echipamente pentru gimnastică de performanță, cu o tradiție de peste 40 de ani în industrie.

Colaborarea este construită pe o complementaritate clară: expertiza tehnică și tradiția producătorului francez se întâlnesc cu experiența sportivă și simbolismul unei campioane olimpice care a schimbat istoria sportului.

Proiectul este conceput ca o punte între generații, în care echipamentul sportiv devine nu doar funcțional, ci și purtător de identitate, emoție și inspirație.

Colecția de costume de gimnastică semnată de Nadia Comăneci este inspirată de ideea de excelență și de parcursul său sportiv unic. Fiecare piesă este gândită ca o expresie a disciplinei, a eleganței și a încrederii necesare în competițiile de nivel înalt.

Conceptul creativ pune accent pe ideea că performanța sportivă începe și cu starea de încredere a atletului, iar echipamentul devine parte integrantă din acest proces.

Proiectul are și o dimensiune simbolică puternică: reinterpretarea moștenirii „Perfect 10” într-o formă contemporană, adresată noilor generații de gimnaste.

Evenimentul de lansare va avea loc pe 31 mai 2026, la Onești, orașul natal al Nadiei Comăneci, în cadrul competiției Nadia Comăneci International Cup.

Acest moment marchează prezentarea oficială a primelor cinci modele din colecție, alături de o piesă de colecție în ediție limitată, concepută special pentru a celebra aniversarea de 50 de ani de la performanța olimpică istorică.

Lansarea din România are o semnificație aparte, consolidând legătura dintre originile sportive ale campioanei și impactul global al carierei sale.

Performanța Nadiei Comăneci de la Jocurile Olimpice rămâne unul dintre cele mai importante repere din istoria sportului. Primul scor de 10 perfect a redefinit standardele de evaluare în gimnastică și a influențat profund evoluția acestui sport la nivel internațional.

Aniversarea din 2026 nu este doar o rememorare a unui moment istoric, ci și o reafirmare a influenței pe care o poate avea un sportiv asupra unei discipline întregi.

Parteneriatul cu Moreau Sport subliniază caracterul global al inițiativei. Brandul francez este recunoscut pentru abordarea sa tehnică și pentru atenția la detalii în realizarea costumelor de gimnastică destinate sportivilor de performanță.

Reprezentanții companiei au evidențiat valoarea simbolică a colaborării, considerând proiectul o recunoaștere a impactului pe care Nadia Comăneci îl are asupra gimnasticii internaționale.

Lansarea colecției este așteptată cu interes crescut în rândul comunității de gimnastică și al publicului pasionat de sport. Modelul aniversar în ediție limitată este considerat piesa centrală a proiectului și este anticipat un nivel ridicat de cerere.

Proiectul este perceput ca un eveniment care depășește zona de modă sportivă, având o dimensiune culturală și simbolică importantă.