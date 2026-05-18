Noua colecție este realizată în colaborare cu designerul Florina Farcaș și propune o combinație între elemente sport, materiale tehnice și influențe high-end fashion, inspirate de simbolul „Perfect 10” care a consacrat-o pe Nadia Comăneci în istoria gimnasticii mondiale.

În cadrul lansării, Nadia Comăneci a declarat că proiectul reprezintă o inițiativă personală prin care valorile sportului sunt transpuse în viața de zi cu zi.

„Sunt extrem de emoționată să lansăm astăzi un proiect de suflet, o colaborare care s-a născut din dorința de a transpune valorile excelenței din sport în universul cotidian al fiecărei femei. Colecția „Perfect 10 by Nadia Comăneci” nu este doar despre haine, ci despre povestea unei ambiții care nu cunoaște limite. Veți descoperi în aceste piese mesaje subtile, sub formă de imprimeuri și embosări, care poartă cu ele valorile ce mi-au ghidat parcursul către marea performanță: disciplină, pasiune și determinare.”

Colecția capsulă include 11 modele unice și este construită în jurul ideii de forță interioară, echilibru și libertate de mișcare.

Designerul Florina Farcaș a explicat că noua linie vestimentară nu pune accent pe o performanță ostentativă, ci pe rafinament și eleganță discretă.

„Nu este o colecție despre performanță ostentativă, ci despre precizie, calm și prezență — despre acea formă de putere care nu are nevoie să fie stridentă pentru a fi memorabilă. Conceptul „Born to Redefine Limits” devine firul narativ al întregii colecții, transpus prin siluete minimaliste, proporții contemporane și detalii tehnice reinterpretate într-o estetică sofisticată, aflată la granița dintre functional wear și high-end fashion. Fiecare piesă este gândită pentru oameni care poartă forța în tăcere și eleganța în mișcare”

Colecția include windbreakere transparente, piese packable, fuste ample reinterpretate, tricotaje fine și seturi minimaliste cu influențe athleisure.

Paleta cromatică este construită în jurul unor nuanțe neutre precum ivory, nisip, greige, navy și negru, accentul fiind pus pe texturi, funcționalitate și linii curate.

Compania Pandora Prod, cu peste 30 de ani de activitate în industria textilă, produce articole premium pentru branduri internaționale și își consolidează acum imaginea de promotor al performanței românești.

CEO-ul companiei, Doru Simiz, a descris colaborarea cu Nadia Comăneci drept un omagiu adus excelenței.

„Pentru noi, această colecție reprezintă mai mult decât un proiect vestimentar – este un omagiu adus excelenței. Nadia Comăneci este un simbol al perfecțiunii, al disciplinei și al performanței absolute, iar valorile ei se regăsesc în tot ceea ce facem. Ca producător român, ne-am dorit să creăm piese care să reflecte atât eleganța și forța Nadiei, cât și angajamentul nostru pentru calitate. Fiecare material, fiecare linie și fiecare detaliu au fost gândite pentru a transmite respectul nostru față de un nume care a inspirat generații întregi”

Compania a mai colaborat anterior cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru realizarea ținutelor delegației României la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a transmis că noua colecție reprezintă o continuare a parteneriatului construit între Pandora și sportul românesc.

„Parteneriatul nostru cu Pandora, construit în ultimii doi ani pe valori comune precum excelența, autenticitatea și puterea de a inspira, confirmă faptul că performanța sportivă depășește granițele competiției. Noua colecție dedicată Nadiei Comăneci este un omagiu adus unei personalități unice, ale cărei valori și caracter au câștigat un respect autentic din partea întregii comunități internaționale.

Nadia Comăneci este un simbol al României, iar personalitatea ei, marcată de integritate, perseverență și modestie, a devenit un pilon al respectului față de valorile autentice românești, recunoscute și admirate pe plan global.

Salutăm această inițiativă și apreciem consecvența cu care Pandora susține valorile olimpice, performanța și reprezentarea României cu demnitate la nivel internațional..”

Colecția „Perfect 10 by Nadia Comăneci” va fi disponibilă atât online, pe platforma Pandora Factory, cât și prin aplicația eMAG și în magazinul DALB Concept Store din cadrul Hotelului Marriott din București.

