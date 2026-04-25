Dacă istoria ar fi urmat un curs obișnuit, Regina Elisabeta a II-a ar fi împlinit vârsta de 100 de ani pe 21 aprilie. Regina Elisabeta a II-a, care a murit pe 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scoția, a domnit timp de 70 de ani. Pentru a marca acest centenar istoric, Guvernul britanic și Casa Regală au transformat Capitala într-o imensă scenă de recunoștință, lansând o serie de evenimente omagiale fără precedent.

De la deschiderea unei noi grădini publice spectaculoase în Regent’s Park de către Prințesa Anne, până la cea mai mare expoziție vestimentară regală organizată vreodată la King’s Gallery, Londra respiră prin amintirea suveranei. Totuși, punctul culminant al acestor festivități nu este doar celebrarea trecutului, ci dezvăluirea unui viitor simbol arhitectural: Memorialul Național.

Deși costurile finale sunt estimate de experți la peste 15-20 de milioane de lire sterline, proiectul promite să fie o bijuterie a Londrei moderne. Iată cum va arăta acest omagiu grandios care promite să o readucă pe „stânca” națiunii în inima traseului ceremonial de la Palatul Buckingham.

Piesa centrală a proiectului este o sculptură din bronz, înaltă de șapte metri, care o va înfățișa pe Elisabeta a II-a la vârsta de 29 de ani. Lucrarea, realizată de artistul Martin Jennings, este inspirată de celebrul portret din 1955 al pictorului Pietro Annigoni, surprinzând suverana în perioada de glorie a începutului domniei sale.

Amplasamentul nu este nici el întâmplător: statuia va fi ridicată lângă The Mall, artera ceremonială care duce spre Palatul Buckingham. Potrivit lordului Janvrin, președintele comitetului memorial, Regina va fi „înfățișată stând singură” într-o „imagine magnifică și emblematică”. Aceasta va purta roba și pelerina Ordinului Jartierei, fiind poziționată pe „tot traseul ceremonial” ca un simbol etern al funcției de șef de stat.

Poate cel mai emoționant aspect al memorialului este prezența Ducelui de Edinburgh. La aproximativ 20 de metri distanță de soția sa, o statuie a Prințului Philip în uniformă navală va veghea discret.

„Prințul Philip a fost o parte atât de importantă a regatului încât am decis că ar trebui să stea la câțiva pași în spatele Reginei, o poziție cu care era familiarizat”, a explicat Lord Janvrin, referindu-se la deceniile în care Ducele i-a oferit sprijin necondiționat monarhului, respectând protocolul regal.

Diferența de scară subliniază ierarhia simbolică: în timp ce statuia Reginei va domina spațiul de pe un soclu masiv, atingând în total șapte metri, cea a Ducelui va avea o prezență mai discretă, măsurând 2,3 metri pe un soclu mai mic.

Proiectul nu se rezumă doar la sculptură. Celebrul arhitect Norman Foster a conceput un element vizual spectaculos: un pod translucid cu balustrade de sticlă, a cărui formă este inspirată de tiara purtată de Regină la nunta sa din 1947.

The national memorial to Queen Elizabeth aims to transform historic St James’s Park into an inspiring new public space where people can gather and connect, relax and reflect. 1 of 3 memorial projects to honour Queen Elizabeth’s long reign.https://t.co/2R8CcEheD8 1/3 pic.twitter.com/xBGt9b8Ntb — Cabinet Office (@cabinetofficeuk) April 20, 2026

Podul este gândit ca un simbol al „forței unificatoare” pe care Elisabeta a II-a a exercitat-o de-a lungul a 70 de ani de domnie. Norman Foster a dorit să surprindă modul în care suverana a condus țara prin transformări epocale: „Ea a navigat prin perioade de schimbări semnificative, atât din punct de vedere social, cât și tehnologic, dar a făcut totul cu o notă ușoară”, a explicat arhitectul.

Memorialul, care promite să devină un nou punct de pelerinaj pentru turiștii din întreaga lume, urmează să fie finalizat până în anul 2028. Este omagiul suprem pentru femeia care a devenit un simbol universal al datoriei, celebrată acum la vârsta la care lumea se îndrăgostea iremediabil de tânăra regină a anilor ’50.