Biograful regal Robert Hardman a dezvăluit că Regina Elisabeta a fost afectată profund de un gest al ducilor de Sussex.

În cartea sa ”Charles III: New King, New Court, The Inside Story”, Hardman dezvăluie că regina a fost „furioasă” când Meghan și Harry au ales numele „Lilibet” pentru fiica lor, scrie The Royal Observer.

Reacția Reginei Elisabeta la decizia ducilor de Sussex

Se știe că ”Lilibet”era porecla dată în copilărie fostei suverane. Conform informațiilor apărute în carte, regina a fi izbucnit: „Singurul lucru pe care îl dețin este numele meu. Și acum mi l-au luat”

În iunie 2021, Ducele și Ducesa de Sussex au anunțat cu mândrie sosirea celui de-al doilea copil al lor, fetița Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Și au declarat: „Lili poartă numele străbunicii ei, Majestatea Sa Regina, a cărei poreclă este Lilibet”.

După cum a scris The Inquisitr, purtătorul de cuvânt al cuplului a mai spus: „Ducele a vorbit cu familia sa înainte de anunț; de fapt, bunica lui a fost primul membru al familiei pe care l-a sunat. În timpul acelei conversații, el și-a exprimat dorința de a o numi pe fiica lor Lilibet, în onoarea ei. Dacă ea nu i-ar fi susținut, nu ar fi ales numele.”

Cu toate acestea, în spatele ușilor închise, răspunsul Reginei a fost departe de a fi unul de aprobare. Surse regale au susținut că, în timp ce a fost întrebată dacă este de acord, ar fi ezitat să refuze decizia lor.

Hardman a susținut că „Regina a fost „supărată cum nu am mai văzut-o vreodată”, după ce ducii de Sussex au anunțat că le-ar fi dat binecuvântarea să-și numească fetița „Lilibet”.

El a explicat: „Cuplul a lansat ulterior avertismente cu acțiuni în justiție împotriva oricui îndrăznea să sugereze altceva, așa cum a făcut BBC”.

Biograful regal Angela Levin a criticat, la rândul ei, acțiunile soților Harry și Meghan.

”Un gest lipsit de respect” din partea lui Meghan

Ea a susținut că Markle ar fi ales numele chiar înainte de a se naște fiica sa, ceea ce ar fi înfuriat-o pe regină.

”Este incredibil de trist pentru că s-a descoperit că Meghan, chiar înainte de a se naște Lilibet, a anunțat numele oficial pentru a pentru a cumpăra lucruri și pentru a le identifica”, a declarat Levin.

În opinia ei, folosirea dreptul de autor pe numele Lilibet este lipsit de respect. În plus, a acuzat-o pe Meghan Markle că l-a folosit ca o modalitate de a riposta împotriva familiei regale.

Regina a fost poreclită ”Lilibet” în copilărie, în timp ce se chinuia să-și pronunțe numele. Bunicul ei, regele George al V-lea, imita cu mare afecțiune încercările ei de a vorbi, a relatat BBC.

Mai târziu în viață, soțul reginei, Prințul Philip, a fost singurul care o alinta, spunându-i Lilibet. Când Ducele de Edinburgh a murit pe 9 aprilie 2021, regina și-a semnat biletul de adio așezat pe sicriul său, ”Lilibet”.