Beat și fără permis la volan! Un bărbat a fost arestat pentru 30 de zile după ce a provocat un accident în București. Polițiștii au descoperit că era foarte beat – avea 3,49 g/l alcool în sânge – și nu avea voie să conducă, pentru că avea permisul suspendat.

Totul s-a întâmplat luni, în jurul orei 13:20, după ce a provocat un accident pe strada Râmnicu Vâlcea, în Sectorul 3 din București. Polițiștii l-au testat cu alcooltestul, iar aparatul a arătat 1,49 mg/l alcool în aerul expirat. A fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru analize, iar testul de sânge a arătat că avea 3,49 g/l alcool pur în sânge.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că bărbatul nu avea voie să conducă deoarece permisul lui fusese suspendat după ce, pe 14 februarie 2023, a fost prins conducând băut. Pentru acea faptă, în mai 2025, a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare.

Luni, bărbatul a fost dus în fața judecătorului de la Judecătoria Sectorului 3, care a decis să-l aresteze preventiv pentru 30 de zile, tot pentru că a condus sub influența alcoolului.

„La data de 13 iulie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au reţinut un bărbat în vârstă de 56 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 1.49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la sediul I.N.M.L., în vederea prelevării de mostre biologice. Ulterior, conform buletinului de analiză toxicologică, la prima proba recoltată a rezultat o imbibaţie alcoolică de 3.49 g/l alcool pur în sânge”, anunţă, marţi, Brigada Rutieră a Capitalei.