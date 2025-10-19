Marile instituţii financiare din SUA, printre care JPMorgan Chase, Bank of America şi Wells Fargo, sunt vizate de un nou proces colectiv care le acuză că ar fi colaborat pentru a manipula dobânda de bază a creditării („prime rate”) în Statele Unite timp de peste treizeci de ani. Această presupusă înţelegere ar fi dus la costuri mai mari pentru milioane de clienţi şi întreprinderi mici, potrivit Reuters.

Acţiunea juridică, depusă joi la o instanţă federală din Connecticut, afirmă că opt dintre cele mai mari bănci americane ar fi convenit încă din 1994 să stabilească dobânzile de creditare în funcţie de un indicator publicat de The Wall Street Journal, cunoscut sub denumirea de „WSJ Prime Rate” – fixat exact cu 3 puncte procentuale peste dobânda fondurilor federale. Acest indice stă la baza unor volume uriaşe de împrumuturi, de ordinul trilioanelor de dolari, precum credite ipotecare, linii de credit sau carduri de credit.

Cei doi reclamanţi, care solicită ca procesul să primească statutul de acţiune colectivă pentru a reprezenta sute de mii de debitori din întreaga ţară, susţin că au fost nevoiţi să plătească rate ale dobânzilor artificial ridicate, calculate în funcţie de WSJ Prime Rate. Potrivit documentului depus în instanţă, aproape 70% dintre creditele de consum sub un milion de dolari sunt corelate cu acest indicator.

„Această presupusă conspiraţie afectează milioane de americani care încearcă să îşi cumpere o locuinţă sau să acceseze finanţare pentru o mică afacere”, a declarat avocatul Patrick McGahan, care reprezintă reclamanţii.

Băncile menţionate – JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citibank şi U.S. Bank – au refuzat să comenteze sau nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Plângerea susţine că, înainte de 1992, publicaţia prezenta un interval al dobânzilor „prime” – cea mai mică şi cea mai mare rată practicată de marile bănci – ceea ce stimula concurenţa între instituţii. În prezent, WSJ Prime Rate reprezintă o singură valoare, calculată ca medie a ratelor comunicate de un grup de bănci.

Reclamanţii afirmă că, deşi instituţiile financiare au pretins că stabilesc independent dobânda „prime” pe baza condiţiilor economice, în realitate „dobânzile raportate sunt rezultatul unui acord pentru fixarea artificială a dobânzilor”.

Analiza statistică a ultimelor decenii ar evidenţia o sincronizare aproape perfectă a nivelurilor dobânzilor între marile bănci, lucru care, conform plângerii, face „imposibil” ca acestea să fi acţionat independent.