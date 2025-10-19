Prețurile proprietăților rezidențiale din întreaga Uniune Europeană au urcat, în medie, cu 50% între 2014 și 2024, potrivit unei analize publicate de Comisia Europeană și citate de Euronews. În Portugalia, dar și în alte state precum Ungaria, Lituania, Cehia, Estonia, Bulgaria și Polonia, creșterile au fost de peste 200%.

Unul dintre principalii factori care au alimentat această tendință a fost perioada prelungită de dobânzi scăzute, care a atras numeroși investitori instituționali – inclusiv companii de asigurări și fonduri de pensii – în piața imobiliară.

Deși cererea este în continuă creștere, o parte semnificativă a fondului locativ rămâne nefolosită. Aproximativ una din șase proprietăți din Europa este goală, iar Portugalia se află în topul acestei statistici, alături de Bulgaria, România, Malta, Cipru și Ungaria.

Guvernul portughez intenționează să stimuleze sectorul construcțiilor prin măsuri fiscale. Printre propuneri se numără reducerea TVA-ului la 6% pentru proiectele de până la 648.000 de euro și pentru chirii care nu depășesc 2.300 de euro.

Premierul Luís Montenegro a explicat că plafonul de 2.300 de euro pentru chirii se aplică în „zone de presiune mai mare” precum Lisabona și Porto. Majoritatea acestor propuneri trebuie însă aprobate de parlament, întrucât implică modificări fiscale.

Potrivit estimărilor cercetătorilor, locuințele portugheze sunt supraevaluate cu aproximativ 35%, Portugalia fiind singura țară unde nivelul supraevaluării a continuat să crească până în 2024.

Pe lângă cererea ridicată și dobânzile mai mari, lipsa construcțiilor noi agravează problema. Procedurile lungi pentru eliberarea autorizațiilor au blocat dezvoltarea pieței. În state precum Portugalia, Croația, Spania și Grecia, „licențele de construcție sunt aproape de minimele istorice”, menționează raportul.

Turismul și platformele de închiriere, o presiune suplimentară

Expansiunea turismului și a platformelor de home-sharing, cum ar fi Airbnb, a transformat piața imobiliară locală. Multe proprietăți au fost convertite în locuințe pentru închiriere pe termen scurt, reducând semnificativ oferta de locuințe disponibile pentru chiriași pe termen lung.

Raportul notează că Portugalia este țara din UE unde turismul a avut „cel mai mare impact asupra prețurilor locuințelor”. Situații similare se observă și în Spania, mai ales în orașe ca Barcelona.

În iunie, Comisia Europeană a avertizat autoritățile portugheze asupra ineficienței răspunsului la criza locuințelor, subliniind că măsurile adoptate până acum sunt insuficiente pentru a stabiliza piața.

