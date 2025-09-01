România se află pe locul al patrulea în clasamentul țărilor europene cu cele mai accesibile locuințe, cu un preț mediu de 1.676 euro/mp în 2024, arată cea mai recentă ediție a studiului Deloitte Property Index 2025. Țara noastră este devansată doar de Turcia, Bosnia și Herțegovina și Albania.

Deși media națională plasează România în zona celor mai ieftine piețe, diferențele între orașe sunt semnificative. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș, cu 2.770 euro/mp, urmat de Brașov (1.897 euro/mp) și abia apoi București (1.757 euro/mp). Situația reflectă o particularitate rar întâlnită în Europa: capitala nu este piața imobiliară cea mai scumpă, fenomen prezent și în Germania (München peste Berlin), Italia (Milano peste Roma) sau Spania (Barcelona peste Madrid).

La nivel european, Luxemburg domină clasamentul, cu 8.760 euro/mp, urmat de Austria (5.053 euro/mp), Portugalia (5.049 euro/mp), Finlanda (4.889 euro/mp) și Germania (4.800 euro/mp). Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în Polonia (+19,3%) și Albania (+16,5%), în timp ce Turcia (-12%) și Olanda (-2,3%) au consemnat scăderi.

Pe piața închirierilor, Bucureștiul și Cluj-Napoca se află la egalitate, cu o chirie medie de 10,3 euro/mp/lună, în creștere față de 2023. Brașovul completează podiumul, cu o medie de 9,2 euro/mp.

La polul opus, cele mai scăzute chirii din statele analizate se găsesc în orașele bulgărești Plovdiv, Varna și Sofia (între 5,7 și 8 euro/mp), respectiv în Patra (Grecia), unde chiria medie este de 7 euro/mp.

În vârful ierarhiei europene se situează orașul Luxemburg (43,4 euro/mp/lună), Paris (32 euro/mp) și Dublin (31,7 euro/mp).

Potrivit experților Deloitte, deficitul de locuințe noi, costurile ridicate de construcție și condițiile de finanțare mai stricte sunt principalele motoare ale scumpirilor.

„România este printre țările unde cererea ridicată și oferta limitată au dus la o creștere constantă a prețurilor. Intrarea în vigoare a cotei standard de TVA de 21% pentru locuințele noi și incertitudinile din urbanism, mai ales în București, alimentează presiunea asupra pieței”, a declarat Irina Dimitriu, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal.

Pe termen scurt, trendul ascendent ar putea continua, însă experții avertizează asupra unui risc de blocaj în construcții. În 2024, volumul lucrărilor rezidențiale a scăzut cu peste 20%, ceea ce pune presiune pe fondul locativ existent.