Informația momentului privind permisele de conducere. Biroul înființat temporar va oferi inițial cinci ghișee de eliberare a permiselor, cu personal, spațiu amplu în hol și parcare gratuită, scrie presa locală.

Din cauza lucrărilor de construcție, vizitatorii vor intra prin spatele clădirii, unde vor fi conduși la spațiul de lucru. Programul de lucru al noului birou este de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00.

Programările pot fi făcute online pentru orice birou regional la drive.ky.gov. Clienții care vin fără programare sunt acceptați în ordinea sosirii.

Kentucky este unul dintre cele șapte state americane care eliberează și permise auto digitale.

Cele șapte state care acceptă ID-uri digitale în Apple Wallet sunt:

Arizona

California

Colorado

Georgia

Hawaii

Maryland

Ohio

Statele și teritoriile care au promis că vor sprijini acest sistem

Connecticut

Iowa

Kentucky

Mississippi

Montana

New Mexico

Oklahoma

Puerto Rico

Utah

Virginia

Virginia de Vest

Permisul auto din Apple Wallet este mai sigur decât purtarea unui card fizic, care se poate pierde ușor sau ar putea dezvălui informații personale unor indivizi periculoși.

ID-urile digitale din Apple Wallet nu afișează alte informații personale. Dacă atingeți butonul (i) pentru a obține mai multe informații, apoi atingeți Informații despre permisul de conducere, iPhone-ul cere o autentificare Face ID sau Touch ID pentru a vedea lucruri precum adresa, data nașterii, înălțimea, culoarea ochilor, numărul ID și asa mai departe.

Printre provocările majore cu care se vor confrunta statele americane în extinderea sferei de acoperire a tehnologiei identității digitale se numără și cea legată de faptul că identitatea digitală poate deveni o barieră greu de trecut pentru persoanele care nu au acces la un smartphone sau au dificultăți în navigarea online.

Extinderea utilizării permiselor digitale poate necesita „modificări legislative” în unele state, a declarat Lisa Shoemaker, vicepreședinte pentru relații corporative pentru afacerile de identitate și securitate la Idemia.

Compania sa, cu sediul în Franța, sprijină infrastructura necesară eliberării permiselor de conducere sau a altor cărți de identitate în SUA. Idemia a lucrat cu mai multe state pentru a-și dezvolta permise mobile ca o aplicație autonomă sau ca acreditări virtuale stocate în portofelul digital al Apple.