Un nou proiect legislativ, publicat recent în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării, aduce schimbări importante în ceea ce privește sancțiunile contravenționale și modul de recuperare a acestora. Cei care nu își achită amenzile la timp riscă penalizări financiare suplimentare, precum și suspendarea permisului de conducere.

Statul intenționează să blocheze accesul la tranzacții imobiliare sau auto pentru debitorii care ignoră aceste obligații. Modificările propuse urmăresc creșterea eficienței administrative și responsabilizarea contribuabililor.

Reforma administrativă propusă de autorități include măsuri stricte legate de recuperarea datoriilor către stat. Cei care nu își achită la timp obligațiile fiscale sau amenzile de circulație nu vor mai putea încheia tranzacții precum vânzarea sau cumpărarea de locuințe și autoturisme. Această restricție va fi aplicată până la achitarea integrală a sumelor datorate.

Printre modificările prevăzute se află și ajustarea valorii amenzilor în funcție de perioada de neplată. Amenzile neachitate la termen vor fi majorate automat cu 30% după trei luni și cu încă 30% după șase luni.

Măsura are scopul de a stimula plata rapidă și de a evita acumularea de penalități.

Noua propunere legislativă introduce o regulă clară pentru sancționarea neplății amenzilor în termen. Dacă o amendă nu este achitată în decurs de 90 de zile, valoarea acesteia va fi majorată cu 30%.

Dacă situația persistă și după alte trei luni, suma se va majora din nou cu același procent.

Aceste creșteri succesive au fost gândite ca un mecanism de presiune pentru a încuraja plata rapidă. Astfel, autoritățile speră să recupereze mai eficient sumele datorate, fără a mai fi nevoie de proceduri judiciare costisitoare și îndelungate.

În cazul în care debitorii refuză în continuare să își plătească amenzile, autoritățile locale vor putea apela la executori judecătorești sau la operatori privați specializați. Aceștia vor prelua creanțele fiscale și vor încerca să le recupereze prin proceduri specifice.

Acțiunea se va face în baza unui contract de cesiune care va conține toate condițiile colaborării, inclusiv detalii privind cheltuielile suplimentare și profitul operatorului. Această măsură este menită să crească eficiența colectării și să reducă presiunea asupra instituțiilor publice.

Una dintre cele mai dure prevederi din noul proiect este legată de suspendarea automată a dreptului de a conduce. Conform noilor reguli, persoanele care nu plătesc amenzile în termen de 90 de zile nu vor mai avea voie să conducă pe drumurile publice.

Textul proiectului menționează explicit că „deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”.

Conducătorii auto care au permisul suspendat ca urmare a neplății sancțiunilor contravenționale pot beneficia de o reducere a perioadei de suspendare. Condiția este să achite integral toate datoriile către bugetul local, inclusiv amenda care a generat suspendarea.

„Perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenții poate fi redusă atunci când contravenientul prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenția care a condus la suspendarea dreptului de a conduce”.

Prin aceste modificări, Ministerul Dezvoltării urmărește atât o mai bună gestionare a creanțelor fiscale, cât și responsabilizarea cetățenilor în ceea ce privește respectarea legii.

Aplicarea acestor sancțiuni are și rolul de a sprijini bugetele locale și de a îmbunătăți sistemele de administrare.

Ministerul consideră că noile măsuri vor „încuraja și facilita regularizarea situației contravenienților, oferindu-le o motivație suplimentară de a-și achita toate datoriile către bugetul local.”

Pe lângă aspectele fiscale, proiectul aduce și clarificări privind testele de verificare a cunoștințelor rutiere, procedurile de suspendare, precum și reluarea dreptului de a conduce. Astfel, procesul devine mai transparent, iar aplicarea sancțiunilor mai predictibilă.

Noile reglementări menționează că dreptul de a conduce poate fi reluat, cu excepția cazurilor în care suspendarea a fost impusă de autoritățile locale din cauza neplății amenzilor contravenționale. Această măsură întărește legătura dintre plata datoriilor și dreptul de a conduce.

Proiectul prevede că suspendarea permisului devine o metodă suplimentară de constrângere pentru recuperarea creanțelor fiscale. Această măsură are caracter temporar, dar este aplicabilă atât în cazul sancțiunilor rutiere, cât și pentru alte tipuri de amenzi.

Autoritățile speră astfel să crească nivelul de colectare fără a fi nevoie de intervenții legale complexe. Legătura directă între comportamentul fiscal și dreptul de a conduce este văzută ca un factor de descurajare pentru cei care ignoră obligațiile legale.