Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat modul în care se desfășoară colaborarea cu Ministerul Afacerilor Interne pentru implementarea noii măsuri prin care șoferii care nu achită amenzile în termen de 90 de zile riscă suspendarea permisului de conducere.

Întrebat despre așteptările privind această cooperare interinstituțională, în contextul problemelor recurente ale României în gestionarea bazelor de date și schimbului de informații între instituții, Cseke Attila a subliniat că soluția constă în consultări intensive cu partenerul de la MAI. Ministrul a precizat că discuțiile au avut loc aproape zilnic, pentru elaborarea textului care va fi propus spre aprobare.

Procesul a presupus ca Ministerul Dezvoltării să propună textul inițial, iar Ministerul de Interne să îl îmbunătățească prin mecanismele specifice instituției, având în vedere că partea de permise nu intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării. Cseke Attila a mulțumit public reprezentanților MAI pentru contribuțiile aduse.

Referitor la eficiența măsurii, ministrul a declarat că textul este profesionist și aplicabil, convenit între cele două ministere, ceea ce ar trebui să asigure o implementare eficientă a mecanismului.

În cadrul legislației rutiere românești, faptele săvârșite în trafic sunt clasificate în două mari categorii: contravenții și infracțiuni.

Contravenția reprezintă orice nerespectare a unei reguli de circulație, cu condiția să nu fie considerată infracțiune, având un grad de pericol social mai scăzut decât infracțiunea.

Infracțiunea constă într-o faptă deosebit de gravă, care prezintă un pericol social ridicat, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legea penală, fiind pedepsită de aceasta.

Pentru fiecare categorie de fapte, legislația prevede sancțiuni specifice:

Clasa I (2–3 puncte-amendă): Includ fapte precum conducerea unui autovehicul cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie sau nerespectarea obligației de semnalizare a manevrei de schimbare a direcției de mers.

Clasa II (4–5 puncte-amendă): Se aplică în cazul unor fapte precum abrogarea neacordării priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate.

Clasa III (6–8 puncte-amendă): Include fapte precum nerespectarea semnalelor polițistului aflat în intersecție sau depășirea neregulamentară.

Clasa IV (9–20 puncte-amendă): Se aplică în cazul unor fapte precum conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie infracțiune, sau depășirea neregulamentară.

Infracțiunile, având un grad de pericol social mai ridicat, sunt sancționate conform legislației penale. De exemplu, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cu o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

În funcție de gravitatea faptei și de istoricul contravențional al conducătorului auto, pot fi aplicate măsuri complementare precum: