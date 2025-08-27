Magistraţii din întreaga ţară au hotărât ca, începând de miercuri, să suspende judecarea dosarelor, cu anumite excepţii, solicitând totodată retragerea imediată a proiectului de lege referitor la modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor.

La acest protest li s-au alăturat şi procurorii. Aceștia au anunţat suspendarea activităţii, exceptând situaţiile ce privesc luarea unor măsuri preventive privative de libertate sau emiterea ordinelor de protecţie.

De asemenea, toate cele 16 curţi de apel din ţară, în urma adunărilor generale ale judecătorilor desfăşurate marţi, au cerut retragerea imediată a proiectului de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor, potrivit anunţului făcut de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Adunările judecătorilor „au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, a precizat CSM.

Astfel, s-a decis ca, începând de miercuri, activitatea instanţelor să urmeze hotărârile adoptate în adunările generale ale judecătorilor, măsură menită să transmită un avertisment asupra pericolului grav de destabilizare a sistemului judiciar pe care îl presupune iniţiativa legislativă menţionată.

Mai multe instanţe şi parchete din întreaga ţară au transmis, prin comunicate oficiale, că îşi suspendă activitatea, cu anumite excepţii. Printre acestea se numără Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Târgu Mureş, precum şi Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Vâlcea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Acţiunea de protest va continua pe termen nelimitat, până în momentul în care iniţiatorii vor retrage proiectul de lege.

În urma ședinței de marți seară, partidele din coaliția de guvernare au ajuns la un acord de principiu privind al doilea pachet de măsuri fiscale destinat reducerii deficitului bugetar. Unul dintre cele mai sensibile subiecte îl reprezintă pensiile magistraţilor, care au avertizat că vor declanşa greva dacă această prevedere nu va fi eliminată din proiectul de lege.

Potrivit unor surse politice, formaţiunile din coaliţie au convenit asupra unei noi modalităţi de calcul al pensiilor magistraţilor.

Varianta discutată şi agreată marţi seară în cadrul şedinţei coaliţiei stabileşte ca pensia magistraţilor să nu depăşească 75% din ultimul salariu net încasat în timpul activităţii. Iniţial, proiectul prevedea un plafon de 70% din ultimul venit.

Totodată, s-a decis ca perioada de tranziţie până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani să fie extinsă de la 10 ani, cât se propusese iniţial, la 15 ani.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat marţi seară că proiectul guvernului referitor la modificarea vârstei de pensionare a magistraţilor este „corect”. El a adăugat că, deşi măsura a stârnit critici, va beneficia de sprijinul coaliţiei, subliniind totodată că magistraţii ar trebui să manifeste solidaritate într-un context în care toate categoriile socio-profesionale sunt afectate de deciziile adoptate.

„Cu toţii trebuie să avem grijă şi atunci când avem un sistem de salarizare sau de pensii speciale care este un sistem generos (…) acea măsură legată de salarizare şi de pensii pentru magistraţi într-un anumit context a avut o anumită importanţă. E important ca aceste venituri să asigure un trai decent, dar e nevoie de solidaritate”, a declarat acesta la Antena 3 CNN.

Oficialul a declarat că iniţiativa guvernului referitoare la stabilirea vârstei de pensionare a magistraţilor este „corectă”.

Cseke Attila a apreciat că, deşi contestată, propunerea guvernului va fi sprijinită de coaliţie. El a subliniat necesitatea solidarităţii în toate domeniile de activitate.