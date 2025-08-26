Judecătorii de la toate cele 16 curți de apel din România au transmis astăzi, prin hotărârile adoptate în adunările generale, un apel ferm către celelalte două puteri ale statului. Magistrații solicită retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu, precum și încetarea campaniei publice pe care o consideră „agresivă” și „detrimentală autorității judecătorești”.

În comunicatul transmis de Serviciul de Informare Publică, Relații cu Mass Media și Protecția Datelor cu Caracter Personal din cadrul CSM (Consiliul Superior al Magistraturii), se arată că actualele inițiative legislative și discursul public asociat „afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor, care pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”.

Magistrații avertizează că modificarea sistemului pensiilor de serviciu, în forma propusă, riscă să producă o destabilizare majoră în cadrul justiției românești. Ca urmare, începând cu data de 27 august 2025, activitatea instanțelor de apel va fi adaptată conform deciziilor luate de adunările generale ale judecătorilor, în semn de protest și pentru a transmite un semnal de alarmă.

Acțiunea reprezintă o mobilizare fără precedent la nivel național, într-un context în care tensiunile dintre puterea judecătorească și cea legislativ-executivă s-au accentuat vizibil. Judecătorii insistă că respectarea independenței justiției rămâne fundamentul oricărei democrații funcționale.

Sistemul judiciar din România se confruntă cu un val fără precedent de proteste, declanșate în urma proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Adunările Generale ale judecătorilor de la Curțile de Apel București, Galați, Alba Iulia, Oradea, Constanța, Iași și Ploiești au decis marți suspendarea tuturor ședințelor de judecată, cu excepția cauzelor ce privesc măsurile preventive privative de libertate și atribuțiile judecătorului de drepturi și libertăți. De miercuri, 27 august, măsura intră în vigoare și se aplică pe termen nedeterminat.

În același timp, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov au anunțat, la ora 15.25, suspendarea activității pe termen nelimitat, urmând să soluționeze doar cauzele urgente, precum arestările preventive, ordinele de protecție și alte situații ce nu suportă amânare.

Și Parchetul de pe lângă Tribunalul București a luat o decizie similară, suspendând activitatea procurorilor în toate domeniile, cu excepția dosarelor ce vizează măsuri preventive și a cauzelor civile privind ordinele de protecție.