CSM a atras atenția de mai multe ori că există un climat de ostilitate creat împotriva magistraților prin declarații politice și campanii media care încearcă să discrediteze justiția și să o facă responsabilă pentru problemele economice și sociale ale țării. Consiliul a precizat că situația rămâne actuală pentru că nu s-au schimbat cauzele care au generat reacția judecătorilor și nu pare să existe nicio grijă din partea politicienilor pentru efectul acțiunilor lor asupra independenței justiției, care este esențială pentru dreptul fiecărui cetățean la un proces corect.

CSM a mai spus că o justiție independentă și funcțională este importantă și pentru ceilalți profesioniști din domeniul dreptului, care lucrează tot pentru a proteja drepturile oamenilor.

În ciuda timpului trecut de la avertismentele judecătorilor, politicienii continuă să ignore autoritatea justiției și nu vor să discute sau să colaboreze corect cu magistrații, menținând în schimb acuzele împotriva lor. Consiliul a asigurat că va folosi toate mijloacele legale pentru a apăra independența justiției și statutul magistraților, ca drepturile cetățenilor și funcționarea democratică a societății să fie protejate.

Judecătorii de la CCR au amânat dezbaterile pentru mai multe sesizări care contestă mai multe legi din Pachetul 2 de reforme fiscale, inclusiv legi legate de pensiile magistraților.

Judecătorii CCR au amânat pentru 20 octombrie decizia asupra obiecțiilor de neconstituționalitate pentru mai multe legi din Pachetul 2 de reforme fiscale, printre care: legea privind măsuri de eficientizare a resurselor publice, modificările la pensiile de serviciu, legi legate de retrocedarea imobilelor comunităților minoritare și cultelor religioase, legi legate de Palatul Parlamentului și modificări la legea privind libertatea religioasă și regimul cultelor.

Obiecția legată de pensiile magistraților a fost formulată de ÎCCJ, care a considerat că mai multe articole din lege sunt neconstituționale. Proiectul adoptat de Guvern prevede că vechimea necesară pentru pensionarea magistraților crește de la 25 la 35 de ani, pensia se reduce de la 100% la 70% din ultima remunerație netă, iar după o perioadă de tranziție de 10 ani, vârsta de pensionare va fi 65 de ani.

Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, spune că Guvernul Bolojan și-a pierdut complet legitimitatea din cauza modului în care a gestionat pensiile speciale. El a spus că actuala coaliție știe că măsurile privind pensiile magistraților sunt neconstituționale, dar încearcă să amâne schimbările printr-o strategie politică.

Neacșu crede că Bolojan a greșit major când și-a legat cariera politică de o decizie a CCR și că Guvernul și-a pus întreaga credibilitate în joc prin aceste propuneri, chiar dacă ele sunt clar neconstituționale.