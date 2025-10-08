Curtea Constituțională a României a amânat din nou astăzi, 8 octombrie, decizia privind reforma pensiilor magistraților, după ce termenul anterior, de 24 septembrie, nu a fost respectat. Acum hotărârea este așteptată să vină pe 20 octombrie.

Printre motivele amânării s-ar putea găsi și desfășurarea reuniunii miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN), a transmis fostul judecător CCR Tudorel Toader pentru Digi24. Acesta a explicat că legea privind pensiile magistraților ar trebui să asigure echitate socială și că termenul de aplicare, inițial stabilit pentru 1 octombrie, nu mai este luat în considerare de Curte, care nu mai urmărește respectarea strictă a acestuia, ci analiza fondului legii.

Toader a mai arătat că așteptările față de această lege diferă în funcție de poziția fiecăruia, între magistrați, societatea civilă și români, dar că respectarea Constituției rămâne prioritară. El a explicat că din discuțiile pe care le-a avut reiese că o nouă amânare este posibilă, unii considerând că aceasta este legată de reuniunea ECOFIN, iar alții că judecătorii au nevoie de timp suplimentar pentru documentare.

Fostul magistrat a subliniat că problema pensiilor a fost inclusă, tendențios, ca jalon în PNRR, deși impactul asupra bugetului de stat este redus, reforma vizând mai degrabă echitatea socială.

„Așteptările noastre diferă în funcție de modul în care ne poziționăm. Magistrații au așteptările lor, societatea civilă, românii au așteptările lor. Cine se poziționează de partea legii, a Constituției, n-are o poziție subiectivă. Din câte aud și eu, este posibilă o nouă amânare. Unii spun din culise că ar fi vorba de reuniunea ECOFIN, alții că judecătorii au nevoie pentru un plus de documentare. Problema cu pensia magistraților, în mod tendențios, a fost trecută ca jalon sau ca obiectiv în PNRR, pentru că pensia magistraților, că-i redusă sau nu, nu dezechilibrează și nici nu echilibrează bugetul de stat. Aici e vorba de o echitate socială”, a explicat Tudorel Toader pentru postul de televiziune, înainte de anunțul amânării de astăzi.

Tudorel Toader a mai precizat că politica a creat tensiuni între societate și magistrați, iar cerințele Uniunii Europene privind reducerea pensiilor au amplificat această situație. În cazul în care reforma nu va fi adoptată, România riscă să piardă 230 de milioane de euro din fondurile PNRR.

El a mai explicat că judecătorii pot amâna decizia o săptămână sau chiar o lună și că, dacă ar identifica probleme de neconstituționalitate, ar trimite obiecția fără a analiza fondul legii, indicând că actuala amânare reflectă și considerente mai complexe.