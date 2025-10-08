SD Worx a lansat raportul HR & Payroll Pulse 2025, cel mai cuprinzător studiu anual de HR din Europa, realizat pe baza răspunsurilor a 16.000 de angajați și 5.625 de decidenți HR din 16 țări.

Analiza scoate în evidență provocările majore ale pieței muncii: deficitul structural de talente, discrepanțele între percepția angajaților și a angajatorilor privind well-being-ul și transparența salarială, și creșterea investițiilor în inteligența artificială, al cărei impact real rămâne încă incert.

Studiul relevă că 46% dintre companii întâmpină dificultăți în găsirea personalului necesar, iar 53% anticipează că situația se va agrava în anii următori. Pentru a contracara aceste probleme, 58% dintre organizații au implementat trasee de carieră flexibile, iar 36% recrutează internațional.

Aproape 70% dintre angajați se declară mulțumiți de locul de muncă, dar 54% îl văd doar ca pe o sursă de venit. În ceea ce privește sprijinul pentru sănătatea mintală, doar 31% simt că beneficiază de suport real, deși mai mult de jumătate dintre angajatori cred contrariul.

Referitor la salarizare, două treimi dintre angajatori consideră că oferă salarii corecte, însă doar 42% dintre angajați confirmă acest lucru, iar o treime apreciază că există transparență salarială. În contextul Directivei Europene privind Transparența Salarială, această discrepanță devine o problemă de încredere și conformitate, determinând liderii HR să adopte practici mai clare și explicabile.

Companiile care externalizează procesele de payroll raportează reduceri semnificative de costuri în proporție de 50%, comparativ cu 37% în cazul celor care gestionează intern aceste procese. Investițiile în soluții AI cresc, 38% dintre profesioniștii HR implementând deja astfel de tehnologii, față de 33% anul trecut.

Totuși, doar 31% dintre firme observă rezultate concrete, iar 53% nu știu încă cum va influența AI procesele organizaționale. Raportul subliniază că adoptarea AI trebuie să fie legată de obiective clare, cu accent pe transparență și integrarea în cultura organizațională.

55% dintre angajatori afirmă că sustenabilitatea face parte din strategia lor HR, însă 57% recunosc că nu sunt pregătiți pentru conformarea cu Directiva CSRD. Principalele inițiative includ sprijinul pentru well-being, flexibilitatea muncii și managementul etic – aspecte percepute de angajați mai degrabă ca standard de bază decât ca avantaje diferențiatoare.

„Următoarea etapă în evoluția HR-ului nu mai este doar despre procese sau tehnologie, ci despre încredere, claritate și sustenabilitate aplicată. În România, companiile resimt aceleași presiuni ca în restul Europei, iar rolul nostru este să le sprijinim să transforme aceste provocări în oportunități de creștere”, afirmă Ciprian Chiorean, General Manager SD Worx România.

Raportul concluzionează că succesul organizațiilor depinde de capacitatea de a alinia strategia HR cu experiența angajaților, de a gestiona corect salarizarea și well-being-ul și de a integra sustenabilitatea în procesele interne, nu doar în rapoarte.

SD Worx este un lider european în soluții integrate pentru HR și salarizare, combinând expertiza locală cu tehnologia și scalabilitatea internațională. Compania oferă software și servicii pentru salarizare și beneficii, managementul capitalului uman și al forței de muncă, externalizare salarială și consultanță legislativă și fiscală.

În România, prin achiziția colorful.hr, SD Worx își continuă dezvoltarea pe o experiență de peste 20 de ani, cu peste 10.000 de specialiști HR în 26 de locații europene și o rețea globală în peste 120 de țări. La nivel internațional, aproximativ 95.000 de organizații se bazează pe SD Worx pentru performanța și implicarea angajaților, iar compania gestionează salariile a circa 6 milioane de angajați. În 2024, SD Worx a raportat o cifră de afaceri de 1,180 miliarde de euro.