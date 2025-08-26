Antreprenorii români sunt tot mai îngrijorați de evoluția economiei, pe fondul agravării problemelor financiare cauzate de inflație, schimbările fiscale, accentuarea blocajului financiar și diminuarea vânzărilor, arată barometrul realizat de compania de consultanță Frames, la solicitarea Sierra Quadrant, a anunțat Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Mediul de afaceri din România traversează o perioadă dificilă, potrivit barometrului realizat de compania de consultanță Frames la comanda Sierra Quadrant. Studiul arată că majoritatea companiilor resimt presiunea inflației, a modificărilor fiscale și a scăderii vânzărilor, în contextul unui blocaj financiar tot mai accentuat.

“Inflaţia a afectat într-un mod semnificativ mediul de afaceri românesc, unul şi aşa fragil, cu peste 90% din companii slab capitalizate, multe dintre ele aflate în zona de supravieţuire, fără disponibilităţi financiare pe termen mediu şi lung”, susţin analiştii.

Conform rezultatelor, 82% dintre cei 1.450 de manageri chestionați afirmă că provocările economice le-au afectat semnificativ business-ul, iar doar 7% s-au declarat imuni la efectele crizei. Aproape jumătate dintre respondenți (48%) au raportat o scădere a cifrei de afaceri de peste 30%, iar 23% au resimțit diminuări între 20 și 30%.

“Cei mai mulţi respondenţi (48%) au reclamat scăderea business-ului cu peste 30%, iar 23% s-au confruntat cu o diminuare a afacerilor cuprinsă între 20 – 30%, iar 16% au marcat scăderea încasărilor cu procente de până în 10%. Numai 7% au afirmat că cifra de afaceri nu le-a fost afectată, în timp ce 6% au evitat să răspundă”, se arată analiza menţionată.

Întârzierea plăților rămâne o problemă majoră, fiind menționată de 67% dintre respondenți drept vulnerabilitate sistemică.

“Scăderea vânzărilor, în volum, se simte tot mai puternic în lanţurile economice din aproape toate domeniile de activitate. În condiţiile slabei capitalizări din economie, multe dintre firme erau şi sunt angrenate în mecanisme de tip credit comercial/credit furnizor, iar scăderea abruptă a consumului de bunuri şi servicii afectează în mod semnificativ relaţiile dintre companii. Blocajul financiar s-a accentuat şi multe firme au intrat în dificultăţi financiare majore odată ce partenerii nu şi-au mai onorat obligaţiile la timp”, spune Ovidiu Neacşu, partener coordonator Sierra Quadrant, într-un comunicat.

Pentru a-și proteja afacerile, 58% dintre manageri au indicat restructurarea drept principală măsură, vizând reconfigurarea ofertelor și a serviciilor (43%), reducerea creditului furnizor (29%), scăderea cheltuielilor de funcționare (23%), reduceri de personal (16%) și stoparea investițiilor (12%). Doar 11% nu intenționează să adopte măsuri suplimentare.

“În această perioadă, în care scăderea consumului afectează zone ample din economie, reconfigurarea planului de business trebuie să se afle în prim-plan. 2025 este un an dificil, iar perspectivele nu sunt dintre cele mai pozitive. Deprecierea leului, creşterea preţurilor, accentuarea blocajului financiar şi pericolul ca multe dintre firme să intre în blocaj se află în prim-plan. Urmează o perioadă plină de provocări pentru mediul de afaceri”, adaugă Ovidiu Neacşu.

Cele mai vulnerabile sectoare sunt construcțiile, retailul, industria farmaceutică și prelucrătoare. Experții estimează că aproximativ 160.000 de firme cu peste 650.000 de angajați se confruntă cu dificultăți și vor avea nevoie de restructurare sau de măsuri de protecție, precum acordul de restructurare, concordatul preventiv sau insolvența, pentru a evita falimentul.

„Avem aproape 160.000 de firme, cu peste 650.000 de angajaţi, care se confruntă cu mari probleme. Mare parte dintre aceste companii au nevoie de ajutor, de o restructurare a ofertelor, a relaţiei cu partenerii. Doar în acest fel vor reuşi să evite falimentul şi să se reintegreze în mediul de business’”, estimează analiştii.

Neacșu atrage atenția asupra necesității creării unui buffer financiar, monitorizării stricte a cheltuielilor și corelării costurilor cu volumul de activitate.

“Multe dintre firmele româneşti nu au stocuri suficiente pentru a acoperi o eventuală sincopă pe lanţul de aprovizionare de la furnizori iar acest lucru poate avea consecinţe foarte grave în derularea operaţiunilor.Lipsa planurilor manageriale de răspuns la situaţii de criză, slaba digitalizare a proceselor operaţionale de producţie şi de business, precum şi lipsa unor rezerve financiare pentru astfel de situaţii, situaţii prezente la scară largă în economie, sunt de natură să ducă la întârzierea plăţilor şi blocaj financiar. Consecinţele sunt inevitabile – suspendarea activităţii, neplata salariilor, insolvenţă etc”, a mai transmis Ovidiu Neacşu.

Profilul respondenților indică predominanța bărbaților (68%) și vârsta medie de 45 de ani, majoritatea având studii superioare și ocupând poziții de antreprenori, manageri sau middle și top management.