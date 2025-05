Numirea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României transmite un semnal încurajator pentru economie, în contextul în care provocările economice persistente amenință să aducă România în categoria investițiilor cu risc ridicat (junk).

O analiză realizată de firma de consultanță Frames subliniază că Nicușor Dan are responsabilitatea de a restabili încrederea investitorilor și de a implementa reformele esențiale pentru România, iar mandatul său va fi, cu siguranță, cel mai dificil din istoria recentă.

Nicușor Dan preia funcția de președinte într-un context în care România se află foarte aproape de statutul de economie nerecomandată pentru investiții, cunoscută sub denumirea de „junk”. Această situație nu este rezultatul performanței mediului de afaceri sau al sectorului privat, ci al eşecurilor în gestionarea politicilor publice și a administrării fondurilor publice.

Noul lider vine la conducere într-un moment în care deficitul bugetar al țării a atins un nivel record, comparabil cu cel al unei națiuni aflate în stare de război.

Experții de la firma de consultanță Frames susțin că respectarea acordului cu Uniunea Europeană referitor la deficitul bugetar trebuie să devină prioritatea principală a noului guvern de la București.

„Reclădirea încrederii investitorilor în România are nevoie de dovezi concrete de bună guvernare și sperăm ca dl. Dan împreună cu noul guvern să se focuseze pe reducerea deficitului bugetar care, după primele trei luni, a atins un nivel îngrijorător. Menținerea deficitului la 7% în 2025, ca prim pas în acordul pe 7 ani cu CE, este esențială pentru România”, a declarat economistul Adrian Negrescu, managerul Frames.

Cum intenționează noul președinte să realizeze acest obiectiv? Care sunt probabilitățile ca viitorul premier să respecte această traiectorie bugetară?

Conform analiștilor de la Frames, dincolo de constituirea noului guvern, prima dovadă clară a angajamentelor noii administrații va fi reflectată în programul de guvernare.

Analiștii de la Frames susțin că noul Guvern ar trebui să evite, pe cât posibil, majorarea taxelor, deoarece o astfel de măsură ar putea împinge economia în recesiune.

Experții recomandă ca majorarea TVA, a impozitului pe venit, a accizelor și a altor taxe să fie considerată doar o ultimă soluție la care să recurgă noua guvernare.

Reducerea deficitului de la 9 la 7% nu este o misiune imposibilă, mai ales în condițiile în care există o mulțime de cheltuieli care pot fi reduse, de la cheltuielile cu bunuri și servicii la investițiile aberante în stadioane de sute de milioane de euro într-un an în care statul nu a fost capabil să indexeze alocațiile pentru copii”, a afirmat Adrian Negrescu.

În plus, noua conducere de la București va fi nevoită să abandoneze ideile nerealiste legate de plafonarea prețurilor.

Pe lângă reducerea deficitului bugetar și menținerea nivelului taxelor, noua administrație condusă de Nicușor Dan va fi nevoită să implementeze toate reformele pe care guvernele anterioare le-au amânat din rațiuni electorale.

Reforma sistemului salarial trebuie să fie însoțită de mult așteptata reformă administrativă, pe care președintele și viitorul guvern vor fi obligați să o implementeze.

Un alt domeniu esențial în cadrul reformelor pe care noua administrație va trebui să le prioritizeze este sectorul fiscal, unde sunt necesare măsuri concrete menite să consolideze încrederea investitorilor și să asigure stabilitate și predictibilitate în mediul economic.

Conform specialiștilor, statul are obligația de a identifica soluții eficiente pentru impozitarea sumelor care nu pot fi justificate și pentru aplicarea unei fiscalități adecvate veniturilor transferate către paradisuri fiscale.

În ultimii ani, guvernele au promovat intens ideea că investițiile realizate de stat reprezintă un motor al creșterii economice. Cu toate acestea, realitatea a demonstrat că o mare parte dintre aceste proiecte s-au dovedit ineficiente, au implicat costuri ridicate și au avut un impact redus sau chiar inexistent asupra economiei reale.

„Ne-am propus prea multe și am făcut prea puține. PNRR-ul a fost un fel de șaorma cu de toate la capitolul investiții. În loc să ne focusăm pe investițiile care pot aduce dezvoltare pe orizontală, de la infrastructura de transport la logistică și depozitare, am cheltuit miliarde pe construcția de stadioane, săli de sport, rețele de gaz în localități părăsite etc.

Nu am construit niciun spital public, nu am construit, cel puțin în Capitală, nicio școală nouă. Trebuie să ieșim din această paradigmă a investițiilor fără cap și să ne focusăm pe infrastructură, energie și servicii sociale – esența dezvoltării unei Românii prospere în viitor”, arată Frames.