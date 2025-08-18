Din cuprinsul articolului Creșterea ofertei și scăderea cererii

În schimb, cererea globală va crește cu doar 680.000 bpd în 2025 și cu 700.000 bpd în 2026, ambele cifre fiind revizuite în scădere. Acest dezechilibru ar putea duce la un surplus de aproape 3 milioane bpd în 2026, iar prețul Brent a scăzut sub 66 dolari pe baril după publicarea raportului.

Producția suplimentară provine atât din partea OPEC+, cât și a producătorilor non-OPEC precum SUA, Canada, Brazilia și Guyana. Totuși, sancțiunile suplimentare impuse Rusiei și Iranului ar putea reduce exporturile acestora. În pofida revizuirii în jos a cererii, IEA se așteaptă ca rafinăriile mondiale să atingă un nou record istoric de 85,6 milioane bpd în august, susținute de date mai bune decât așteptările în statele OECD și în China.

IEA estimează o creștere a ofertei de petrol de 2,5 milioane de barili pe zi în 2025 și de 1,9 milioane de barili pe zi în 2026, în urma majorării producției de către OPEC+ și a creșterii producției din afacerea cartelului. În schimb, cererea globală va crește cu doar 680.000 de barili pe zi în 2025 și cu 700.000 de barili pe zi în 2026, ambele cifre fiind revizuite în scădere.

Dezechilibrul dintre ofertă și cerere a determinat o scădere a prețului petrolului Brent sub 66 dolari pe baril. IEA avertizează că acest surplus ar putea duce la o acumulare rapidă a stocurilor de petrol, depășind chiar nivelurile înregistrate în timpul pandemiei din 2020.

Deși sancțiunile suplimentare impuse Rusiei și Iranului ar putea reduce exporturile acestora, IEA subliniază că incertitudinile geopolitice și economice pot influența evoluția pieței. În plus, diferențele de prognoză între IEA, OPEC și Administrația Americană pentru Informații Energetice (EIA) privind stocurile de petrol adaugă un strat suplimentar de incertitudine asupra pieței, potrivit Financial Times.

În ciuda stagnării cererii, IEA preconizează că activitatea de rafinare va atinge un nou record istoric de 85,6 milioane de barili pe zi în august 2025, susținută de date mai bune decât așteptările în statele OECD și în China.

Piața globală a petrolului se află într-un punct critic, cu un dezechilibru între oferta în creștere și cererea lentă, ceea ce ar putea genera acumulări semnificative în stocuri și presiune asupra prețurilor în următorii ani. Factorii geopolitici și evoluțiile tehnologice în producție și rafinare vor fi determinanți pentru stabilitatea pieței în perioada următoare.