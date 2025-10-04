Prima garnitură de metrou Alstom ajunsă în România nu a reușit nici până acum să treacă de prima etapă obligatorie de testare pentru punerea în circulație, deși procedura a început încă din luna mai.

În ciuda promisiunilor privind accelerarea procesului, trenul destinat Magistralei 5 rămâne blocat în faza de verificări tehnice, în plus înregistrându-se și unele problemele în primele luni de testare.

Metroul denumit „Ilfov” a început testele pe timpul nopții încă din primăvară, sub supravegherea Metrorex și a Autorității Feroviare Române (AFER).

Imaginile publicate de compania Alstom pe platforma LinkedIn arătau trenul în circulație fără pasageri, în cadrul primei etape din procedura de agrementare tehnică. Etapa respectivă, începută în martie, reprezenta o condiție esențială pentru obținerea autorizației de transport cu călători.

Metrorex a încheiat un contract pentru 13 garnituri de metrou produse de Alstom în Brazilia, dintre care 12 au sosit deja în România. Cu toate acestea, prima garnitură rămâne și acum în teste.

Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, a explicat pentru Economica faptul că trenul se află în plină etapă de testare și că furnizorul a promis accelerarea programului de verificare și validare, astfel încât să poată obține cât mai curând avizul tehnic din partea AFER.

Aceasta a menționat că în prezent sunt în desfășurare testele statice de tip, realizate împreună cu Autoritatea Feroviară Română, urmând ca ulterior să înceapă testele dinamice.

„Trenul prototip se află în etapa de testare, iar furnizorul a comunicat accelerarea programului de testare și validare, în vederea obținerii agrementării din partea Autorității Feroviare Române, conform reglementărilor aplicabile (…) în prezent, se află în curs de finalizare testele statice de tip, derulate împreună cu Autoritatea Feroviară Română (AFER)”, a spus șefa Metrorex.

După finalizarea acestora, AFER va emite Agrementul Tehnic Feroviar, document esențial pentru trecerea la etapa următoare – testele de anduranță. Mariana Miclăuș a precizat că acestea vor dura câteva luni pentru primul tren, fiind necesară parcurgerea a 10.000 de kilometri fără pasageri.

Pentru celelalte garnituri, perioada estimată de testare este între două și trei săptămâni.

„Și între două și trei săptămâni (2.000 km) pentru fiecare dintre celelalte trenuri. Pentru efectuarea testelor de către producător și omologarea trenurilor de către Autoritatea Feroviară Română, Metrorex pune la dispoziție personal specializat și infrastructura de metrou”, a mai explicat Mariana Miclăuș.

Totuși, procesul de testare nu a fost lipsit de incidente. Publicația Club Feroviar a relatat pe 20 martie că în timpul primelor teste desfășurate inclusiv pe Magistrala M2, unele componente ale trenului s-au desprins în mers. Garnitura, care circula cu o viteză de 80 km/h între stațiile Pipera și Tudor Arghezi, a pierdut patru captatori și un capac de la panoul de frână.

Surse citate de publicație au afirmat că incidentul a fost complet neașteptat, mai ales deoarece trenul testat anterior nu avusese probleme similare.