Extinderea Magistralei 2 Pipera–Petricani: protocol semnat pentru două noi stații de metrou
Conform documentului semnat, Magistrala 2 de metrou va fi prelungită pe direcția Pipera–Petricani, cu o secțiune de cale dublă de aproximativ 1,6 kilometri. Traseul va fi dezvoltat de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera. Noua secțiune include două stații de metrou, prevăzute cu dotări moderne și conexiuni cu transportul de suprafață.
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a subliniat că investiția este esențială pentru conectarea zonei Pipera-Petricani cu restul orașului, în condițiile în care această parte a Capitalei este afectată zilnic de blocaje majore de trafic. Extinderea liniei M2 va permite o capacitate de transport de până la 50.000 de călători pe oră și pe sens, cu un interval de urmărire a trenurilor de 90 de secunde.
Proiectul e gândit pentru a fluidiza traficul și a reduce poluarea în nordul Bucureștiului
Autoritățile au explicat că extinderea magistralei are mai multe obiective. În primul rând, proiectul urmărește reducerea timpilor de deplasare pe coridorul deservit și creșterea atractivității transportului public. Totodată, se estimează o scădere a nivelului de poluare și zgomot în zonă, datorită reducerii traficului auto.
Pe termen lung, extinderea va contribui la dezvoltarea urbană și economică a zonelor adiacente, unde au fost construite atât complexe rezidențiale, cât și numeroase clădiri de birouri. Autoritățile consideră că proiectul este o soluție la cererea tot mai mare de mobilitate în contextul dezvoltării zonei Pipera–Tunari și al apropierii de autostrada A3 și calea ferată București–Constanța.
Ce rol are primăria Sectorului 2 și care sunt etapele până la începerea lucrărilor
Primăria Sectorului 2 are rolul de a achiziționa serviciile de proiectare și asistență tehnică, precum și de a finanța studiul de fezabilitate, din fonduri proprii și nerambursabile. Documentația tehnico-economică va fi predată ulterior pentru constituirea obiectivului de investiții.
După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmează organizarea licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Proiectul va include lucrări de infrastructură, devieri de rețele, protecție a mediului, construcția stațiilor, dotări tehnologice și achiziția de material rulant nou.
Noua extensie va adăuga 1,6 kilometri de cale dublă la cei 20,38 kilometri existenți ai Magistralei 2, ducând lungimea totală la aproape 22 de kilometri. Proiectul va fi realizat cu viteze tehnice de până la 80 km/h și o viteză comercială minimă de 36 km/h.
Stațiile vor fi gândite pentru interconectarea cu liniile de suprafață și pentru integrarea viitoare cu posibile extinderi ale rețelei, inclusiv către Aeroportul Otopeni și nodurile intermodale ale autostrăzii A3.
O investiție de 120 de milioane de euro inclusă în strategiile naționale de mobilitate și transport
Valoarea estimată a investiției este de 120 de milioane de euro, fără TVA, sumă care va fi confirmată în cadrul studiului de fezabilitate. Proiectul este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov și în Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021–2030, fiind eligibil pentru finanțare prin fonduri europene nerambursabile.
Extinderea Magistralei 2 reprezintă astfel o etapă importantă în planurile de mobilitate ale Capitalei și se corelează cu alte investiții majore în transportul public urban și metropolitan.
„Prelungim magistrala de metrou M2 cu două stații, în direcția Pipera-Petricani. Am semnat astăzi protocolul de colaborare dintre Primăria Sectorului 2, Metrorex și Ministerul Transporturilor.
Alături de domnul ministru Ciprian Șerban și de doamna director general a Metrorex, Mariana Miclăuș, am semnat astăzi protocolul de colaborare care stă la baza proiectului de prelungire magistralei 2 de metrou în direcția Pipera-Petricani.
Este un proiect foarte important pentru conectarea sectorului nostru cu restul orașului, zona Pipera-Petricani fiind una dintre cele mai aglomerate din București.
Investiția vizează prelungirea actualei magistrale Pipera cu aproximativ 1,6 kilometri de cale dublă, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani. Conform strategiei Metrorex, noua secțiune va include două stații de metrou, cu facilități moderne și interconectare cu transportul de suprafață. Soluțiile tehnice punctuale vor fi dezvoltate în cadrul studiului de fezabilitate.
Traseul selectat și soluțiile tehnice adoptate vor avea în vedere asigurarea:
- intervalului minim de urmărire între trenuri de 90 secunde;
- capacității maxime de transport de 50.000 călători/oră și sens;
- vitezei maxime tehnice de 80 km/h;
- vitezei comerciale de minim 36 km/h.
Lungimea actuală de 20,38 km de cale dublă a Magistralei 2 de metrou va fi, după realizarea acestei extensii, de 21,98 km. În același timp, proiectul implică pregătirea pentru realizarea extinderii viitoare a magistralei de metrou.
Ce urmează?
Primăria Sectorului 2 va face următorii pași:
- achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică, în vederea realizării documentației tehnico-economice;
- finanțarea, din surse proprii și fonduri nerambursabile, a realizării Studiului de Fezabilitate;
- predarea documentației tehnico-economice în vederea constituirii obiectivului de investiții.
După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, vom organiza licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a magistralei M2.
Țin să le mulțumesc domnului Ciprian Șerban și doamnei Mariana Miclăuș pentru deschidere și cooperare. Este un proiect de mobilitate extrem de important pentru nordul Capitalei și pentru Sectorul 2. Este un proiect dificil, de lungă durată, dar cu cât mai repede îl începem, cu atât mai repede îl finalizăm”, transmite primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, într-o postare pe Facebook.