Conform documentului semnat, Magistrala 2 de metrou va fi prelungită pe direcția Pipera–Petricani, cu o secțiune de cale dublă de aproximativ 1,6 kilometri. Traseul va fi dezvoltat de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera. Noua secțiune include două stații de metrou, prevăzute cu dotări moderne și conexiuni cu transportul de suprafață.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a subliniat că investiția este esențială pentru conectarea zonei Pipera-Petricani cu restul orașului, în condițiile în care această parte a Capitalei este afectată zilnic de blocaje majore de trafic. Extinderea liniei M2 va permite o capacitate de transport de până la 50.000 de călători pe oră și pe sens, cu un interval de urmărire a trenurilor de 90 de secunde.

Autoritățile au explicat că extinderea magistralei are mai multe obiective. În primul rând, proiectul urmărește reducerea timpilor de deplasare pe coridorul deservit și creșterea atractivității transportului public. Totodată, se estimează o scădere a nivelului de poluare și zgomot în zonă, datorită reducerii traficului auto.

Pe termen lung, extinderea va contribui la dezvoltarea urbană și economică a zonelor adiacente, unde au fost construite atât complexe rezidențiale, cât și numeroase clădiri de birouri. Autoritățile consideră că proiectul este o soluție la cererea tot mai mare de mobilitate în contextul dezvoltării zonei Pipera–Tunari și al apropierii de autostrada A3 și calea ferată București–Constanța.

Primăria Sectorului 2 are rolul de a achiziționa serviciile de proiectare și asistență tehnică, precum și de a finanța studiul de fezabilitate, din fonduri proprii și nerambursabile. Documentația tehnico-economică va fi predată ulterior pentru constituirea obiectivului de investiții.

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmează organizarea licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Proiectul va include lucrări de infrastructură, devieri de rețele, protecție a mediului, construcția stațiilor, dotări tehnologice și achiziția de material rulant nou.

Noua extensie va adăuga 1,6 kilometri de cale dublă la cei 20,38 kilometri existenți ai Magistralei 2, ducând lungimea totală la aproape 22 de kilometri. Proiectul va fi realizat cu viteze tehnice de până la 80 km/h și o viteză comercială minimă de 36 km/h.

Stațiile vor fi gândite pentru interconectarea cu liniile de suprafață și pentru integrarea viitoare cu posibile extinderi ale rețelei, inclusiv către Aeroportul Otopeni și nodurile intermodale ale autostrăzii A3.

Valoarea estimată a investiției este de 120 de milioane de euro, fără TVA, sumă care va fi confirmată în cadrul studiului de fezabilitate. Proiectul este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov și în Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021–2030, fiind eligibil pentru finanțare prin fonduri europene nerambursabile.

Extinderea Magistralei 2 reprezintă astfel o etapă importantă în planurile de mobilitate ale Capitalei și se corelează cu alte investiții majore în transportul public urban și metropolitan.