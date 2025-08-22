Guvernul a aprobat lista cu terenurile și imobilele ce vor fi expropriate de la proprietarii persoane fizice și juridice, pentru a face loc viitoarei magistrale de metrou.

Statul a anunțat că deținătorii vor primi despăgubiri, însă mulți dintre ei consideră că sumele stabilite sunt prea mici și spun că, în cazul în care nu vor fi evaluate corect, vor contesta în instanță decizia.

Printre cei afectați se află și un bărbat care locuiește de peste 30 de ani într-o casă în care a investit bani, timp și emoții. El declară că ar accepta să se mute doar dacă despăgubirea ar reflecta cu adevărat valoarea reală a locuinței.

„S-au aruncat pe piață niște prețuri care sunt la jumătate. O să încerc și cu vecinii mei să văd, dacă este cazul o să apelăm la un avocat. Nu am nimic împotrivă, nu mă pot opune eu unei situații publice. Să fie suma corectă”, a declarat acesta, potrivit ProTV.

Pentru o femeie, despărțirea de apartamentul în care și-a crescut cei trei copii este deosebit de dificilă.

„Ai tot confortul să te trezești că vin ei și îți spun că trebuie să pleci pe suma de… să îmi dea banii care trebuie, nu să mă arunce din casa mea, că, vezi doamne trebuie să primesc o pomană din partea lor”, a spus aceasta.

Statul va aloca 142 de milioane de lei pentru despăgubirile aferente exproprierilor. În total, sunt vizate 118 imobile aflate în proprietate privată, precum și terenuri ce depășesc 110.000 de metri pătrați.

Calculul despăgubirilor s-a făcut pe baza grilei notariale, însă valoarea finală urmează să fie stabilită prin rapoarte de evaluare individuale.

Consultantul imobiliar Gabriel Blăniță a atras atenția că pentru stabilirea unei despăgubiri corecte este necesar ca evaluatorul să realizeze o expertiză individuală, analizând proprietatea atât la interior, cât și la exterior. El a subliniat că simpla utilizare a grilei notariale nu este suficientă pentru a reflecta valoarea reală a imobilului.

„Într-un raport individual, evaluatorul care face evaluarea trebuie să vadă proprietatea și în interior și în exterior pentru a stabili cât mai exact valoarea proprietății. În lipsa unei astfel de expertize grila notarilor este insuficientă pentru a ajunge la o despăgubire corectă pentru cei care sunt afectați”, a explicat acesta.

Extinderea magistralei de metrou M4 va cuprinde un traseu de 12 kilometri, pe care vor fi amenajate 14 stații, dintre care 13 noi, la care se adaugă actuala stație Gara de Nord 2. Linia va străbate sectoarele 1, 4 și 5 ale Capitalei, urmând să ajungă până la Gara Progresul.

„Trebuie să se urgenteze licitațiile să avem constructori ca să poată să intre în final în teren. Trebuie exproprieri în zonele stațiilor, inclusiv în zonele de acces”, a afirmat Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură.

Proiectarea și execuția lucrărilor pentru extinderea Magistralei 4 de metrou vor avea o durată estimată de 50 de luni de la finalizarea procedurii de licitație. Investiția se ridică la aproximativ 17 miliarde de lei, finanțarea urmând să fie asigurată atât din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Transport 2021–2027, cât și din bugetul de stat.