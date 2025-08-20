Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis Ordinul nr. 1336/2025, care modifică și completează Ordinul nr. 1026/2021 privind aprobarea tarifelor pentru călătoria cu metroul. Ordinul intră în vigoare de azi, 20 august 2025. El a fost deja publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 776 din 20 august 2025.

În temeiul prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar, aprobată prin Legea nr. 4/2012, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 29 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) Decontarea sumelor provenite din vânzarea titlurilor comune pentru transportul cu metroul şi STB, cuprinse în Oferta tarifară metropolitană integrată, prevăzute în anexă, se face în baza valorilor stabilite în tabelul nr. 3 «Decontare între operatori pentru oferta tarifară metropolitană integrată».”

După articolul 1 se introduc trei noi articole, 11 -13, cu următorul cuprins:

(1) Pentru stabilirea tarifelor aferente titlurilor comune pentru transportul cu metroul şi STB, precum şi a valorii cuvenite fiecărui mod de transport participant se utilizează următoarea procedură:

tarifele pentru titlurile comune pentru transportul cu metroul şi STB reprezintă suma valorilor cuvenite fiecărui mod de transport; valorile cuvenite operatorului de transport din sistemul de transport cu metroul se stabilesc conform prevederilor art. 12; valorile cuvenite STB se stabilesc conform prevederilor art. 13.

Modificarea tarifelor de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi, după caz, de către Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare autorităţi competente: se notifică celeilalte autorităţi competente şi operatorilor de transport, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare; se aplică, după caz, prevederile 12 şi 13 în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare.

În termen de 30 de zile de la modificarea tarifelor de către una dintre autorităţile competente, noile tarife aferente titlurilor comune pentru transportul cu metroul şi STB intră în vigoare cu respectarea prevederilor alin. (2).

(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notifică anual sau ori de câte ori este nevoie Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Bucureşti-Ilfov cu privire la valorile cuvenite operatorului de transport cu metroul.

Valorile cuvenite operatorului de transport cu metroul se stabilesc prin raportare la tarifele prevăzute în anexa la prezentul ordin, tabelul nr. 1 – Tarife pentru călătoria cu metroul, la care se aplică o reducere suplimentară de 10% (zece procente).

Valoarea rezultată conform mecanismului prevăzut la alin. (2) se rotunjeşte la cea mai apropiată valoare întreagă de leu sau la jumătate de leu.

(1) Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov notifică anual sau ori de câte ori este nevoie Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu privire la valorile cuvenite STB.

Valorile cuvenite STB se stabilesc prin raportare la tarifele prevăzute în Politica tarifară TPBI, la care se aplică o reducere suplimentară de 10% (zece procente).

Valoarea rezultată conform mecanismului prevăzut la (2) se rotunjeşte la cea mai apropiată valoare întreagă de leu sau la jumătate de leu.”

3. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Primul tabel se redenumeşte „Tabelul 1 – Tarife pentru călătoria cu metroul”.

b) Tabelul „OFERTA TARIFARĂ METROPOLITANĂ INTEGRATĂ” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 2 – Oferta tarifară metropolitană integrată



Tip titlu de călătorie metropolitană integrată Tarif (lei cu TVA) 1 călătorie metropolitană şi metrou/120 de minute 7,00 2 călătorii metropolitane şi metrou/120 de minute 14,00 10 călătorii metropolitane şi metrou/120 de minute 59,00 Abonament metropolitan şi metrou/24 de ore 18,00 Abonament metropolitan şi metrou/72 de ore 49,00 Abonament metropolitan şi metrou/7 zile 66,00 Abonament metropolitan şi metrou/1 lună 160,00 Abonament metropolitan şi metrou/6 luni 800,00 Abonament metropolitan şi metrou/12 luni 1.410,00

Titlurile de călătorie cu valabilitate de 120 de minute, 24 şi 72 de ore acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite şi permit călătoria până în ultimul minut al valabilităţii pe liniile STB – S.A. şi până la ieşirea din staţie de la METROREX – S.A. Acestea permit un număr nelimitat de validări în limita de timp prevăzută.”

c) După tabelul nr. 2 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 3, cu următorul cuprins:

„Tabelul nr. 3 – Decontare între operatori pentru oferta tarifară metropolitană integrată

Tip titlu de călătorie metropolitană integrată Valoare lei (cu TVA) Metrou Suprafaţă 1 călătorie metropolitană şi metrou/120 de minute 4,50 2,50 2 călătorii metropolitane şi metrou/120 de minute 9,00 5,00 10 călătorii metropolitane şi metrou/120 de minute 36,50 22,50

Abonament metropolitan şi metrou/24 de ore 11,00 7,00 Abonament metropolitan şi metrou/72 de ore 31,50 17,50 Abonament metropolitan şi metrou/7 zile 41,00 25,00 Abonament metropolitan şi metrou/1 lună 90,00 70,00 Abonament metropolitan şi metrou/6 luni 450,00 350,00 Abonament metropolitan şi metrou/12 luni 810,00 600,00″

Titlurile de călătorie achiziţionate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea în condiţiile valabile la momentul achiziţiei.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 15 zile de la publicare.