Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că o eventuală majorare a tarifelor pentru biletele de transport în comun ale Societății de Transport București (STB) trebuie bine analizată, aceasta fiind o decizie care va implica Consiliul General.

Edilul a subliniat că oficialii Ministerului Transporturilor nu au contactat Primăria Capitalei înainte de a propune o majorare a tarifelor pentru metrou, deși o astfel de măsură ar afecta întregul sistem de transport public din București.

El a precizat că o astfel de decizie ar trebui discutată cu noul Consiliu General al Municipiului București. Nicușor Dan a reamintit că ultima majorare a tarifelor a avut loc în 1 iulie 2021, când prețul unui bilet STB a crescut de la 1,30 lei la 3 lei.

Atunci, majorarea a fost coordonată cu Ministerul Transporturilor, condus la acel moment de Cătălin Drulă, iar cele două instituții au implementat un program tarifar comun pentru transportul de suprafață și metrou, care includea abonamente și bilete integrate.

Primarul a adăugat că ar fi fost de așteptat ca Ministerul să inițieze un dialog similar în prezent, având în vedere inflația care a influențat prețul motorinei și salariile șoferilor.

Totuși, a menționat și dificultățile economice preconizate pentru anul 2025, precum limitările impuse pensiilor și salariilor, ceea ce face necesară o evaluare atentă înainte de a lua o astfel de decizie.

Pe de altă parte este această limitare a pensiilor şi salariilor, deci o să fie un an economic dificil 2025, de asta trebuie cântărite toate lucrurile”, a precizat primarul general al Capitalei pentru TVR Info.

Referitor la motivele pentru care Ministerul Transporturilor nu a contactat Primăria, Nicușor Dan a afirmat că nu cunoaște răspunsul, dar a sugerat că graba de a implementa noile tarife de la 1 ianuarie 2025 sau faptul că actualul Consiliu General nu este încă funcțional ar putea fi printre motive.

În privința creșterii numărului de călători care folosesc transportul public, Nicușor Dan a subliniat că, între iulie 2021 și iulie 2024, numărul acestora a crescut cu 40%.

El a explicat că acest lucru se datorează:

„Cred că a contribuit aici şi faptul că am avut aceste abonamente foarte bune, inclusiv cele pe care le avem în parteneriat cu Metrorex, faptul că avem conexiunea cu Google Maps şi poţi să prevezi exact timpul pe care urmează să-l faci şi faptul că am externalizat curăţenia, faptul că ne-am dus în cartiere, adică am optimizat inclusiv în cartiere care nu aveau transportul public sau îl aveau la o distanţă mai mare”, a transmis Nicușor Dan astăzi, 28 decembrie.