Apple continuă să înregistreze rezultate financiare impresionante. În al doilea trimestru al anului fiscal 2025, compania a raportat venituri de 95,4 miliarde de dolari și un profit net de 24,8 miliarde, potrivit datelor publicate pentru investitori.

În ciuda acestor cifre uriașe, analiștii au început să pună accentul pe o altă întrebare: cum se poziționează Apple în revoluția AI care redefinește industria?

Deși veniturile generate de iPhone, Mac și servicii digitale rămân stabile, investitorii așteaptă o schimbare de direcție clară, similară cu mutările făcute de Microsoft sau NVIDIA.

Deși Apple a părut absentă din cursa pentru inteligența artificială, compania a făcut în ultimii ani mai multe mișcări strategice importante, multe dintre ele discrete.

Totuși, una dintre cele mai vizibile este planul de investiții de 500 de miliarde de dolari în Statele Unite, anunțat în 2025. Programul include construirea unei fabrici de servere AI în Houston, Texas, care va produce infrastructura necesară pentru funcționarea platformei Apple Intelligence. Proiectul urmează să creeze peste 20.000 de locuri de muncă în cercetare și inginerie și va fi finalizat până în 2026.

Pe lângă acest proiect uriaș, Apple a cumpărat mai multe startup-uri de inteligență artificială, consolidându-și echipele interne de cercetare. În 2024, compania a achiziționat DarwinAI, o firmă canadiană specializată în optimizarea modelelor AI și în soluții de inspecție vizuală pentru procese industriale. Echipa DarwinAI a fost integrată direct în divizia de inteligență artificială a Apple.

Printre achizițiile notabile se numără și Xnor.ai, cumpărată pentru aproximativ 200 de milioane de dolari în 2020. Startup-ul este cunoscut pentru dezvoltarea de algoritmi capabili să ruleze direct pe dispozitive, o tehnologie esențială pentru filosofia Apple de „AI pe dispozitiv”, fără dependență totală de cloud.

Analizele din industrie arată că Apple a achiziționat în total peste 30 de startup-uri AI în ultimii ani, fiind una dintre companiile cele mai active la acest capitol, chiar dacă nu a comunicat public fiecare tranzacție. Printre aceste startup-uri se numără și WaveOne, specializată în compresie video bazată pe AI, precum și Drive.ai, o companie din zona de conducere autonomă.

În plus, există informații că Apple ar fi purtat discuții pentru o posibilă achiziție a Perplexity AI, un startup american cunoscut pentru motorul său de căutare bazat pe inteligență artificială. O astfel de mișcare ar oferi Apple un avantaj strategic în dezvoltarea unei versiuni mult îmbunătățite a Siri și în integrarea căutării inteligente în propriile produse.

Comparativ cu Microsoft sau Google, Apple nu a lansat modele lingvistice proprii, platforme cloud AI sau servicii deschise dezvoltatorilor. Asistentul său vocal, Siri, a fost depășit tehnologic de ChatGPT și de Alexa, iar funcțiile AI integrate în iPhone sau Mac par minore față de inovațiile anunțate de competiție.

Un alt dezavantaj ține de performanța hardware. Deși cipurile Apple Silicon sunt extrem de eficiente energetic, ele nu pot concura cu GPU-urile de înaltă performanță NVIDIA atunci când vine vorba de antrenarea modelelor mari de AI. Această limitare tehnică, combinată cu lipsa unei platforme proprii de anvergură, face ca Apple să pară mai puțin prezentă în cursa globală pentru inteligența artificială.

Chiar dacă nu concurează direct cu giganții AI în zona de cloud, Apple urmează o altă direcție. Conceptul de „AI pe dispozitiv” (on-device AI) este fundamentul noii sale filozofii tehnologice.

În loc să trimită toate datele către servere externe, Apple preferă să ruleze algoritmi direct pe iPhone, iPad sau Mac. Platforma Apple Intelligence, anunțată în 2024, combină procesarea locală cu modele din cloud.

Este o abordare mai lentă, dar mai sigură. Compania mizează pe control, securitate și integrarea treptată a AI în ecosistemul său deja existent.

Și Apple Intelligence este răspunsul companiei la boom-ul global al inteligenței artificiale. Platforma a fost prezentată oficial în 2024 și promite să aducă AI în produsele Apple, dar într-un mod diferit de concurență.

În timp ce Microsoft și Google mizează pe cloud, Apple a ales o abordare hibridă, concentrată pe procesare locală și confidențialitate.

La bază, Apple Intelligence nu este un model unic, ci o suită de funcții integrate direct în iOS, iPadOS și macOS. Scopul este ca AI-ul să devină invizibil, adică să funcționeze natural în fundal și să simplifice viața utilizatorului fără să pară o aplicație separată.

Printre funcțiile deja confirmate se numără redactarea și reformularea automată a textelor, rezumarea e-mailurilor și a mesajelor, prioritizarea notificărilor sau identificarea imaginilor și a documentelor din galerie. Toate aceste operațiuni pot fi executate local, pe dispozitiv, fără ca datele să fie trimise către servere externe.

Totuși, pentru sarcinile mai complexe, Apple folosește o componentă numită Private Cloud Compute. Practic, atunci când iPhone-ul sau Mac-ul nu are suficientă putere de procesare, datele sunt trimise temporar către servere Apple special configurate, unde sunt prelucrate anonim, fără stocarea informațiilor personale.

Investitorii și analiștii avertizează că Apple trebuie să demonstreze rapid că poate aduce produse AI competitive. Piața așteaptă un asistent Siri complet reinventat și funcții bazate pe învățare automată integrate profund în sistemele sale de operare.

În același timp, compania trebuie să facă față unei competiții uriașe. Microsoft investește miliarde în OpenAI și în infrastructură cloud, Google avansează cu Gemini, iar NVIDIA livrează hardware-ul esențial pentru întreaga industrie AI.

Deși a pornit mai lent, Apple are resurse aproape nelimitate și experiență în integrarea software-hardware. Investițiile în servere AI, achizițiile discrete și lansarea Apple Intelligence arată că pregătește o revenire strategică.

Întrebarea rămâne însă dacă această abordare va fi suficient de rapidă într-o industrie care evoluează de la o lună la alta.