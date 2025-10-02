Vrei să-ți cumperi primul tău telefon sau dorești să-l schimbi pe cel vechi și ești în principal interesat de poze și video? Ei bine, smartphone-urile continuă să avanseze atunci când vine vorba despre camerele foto și video, transformând uneori telefoanele în adevărate studiouri portabile.

Iată care sunt modele cele mai potrivite în 2025 pentru fotografii de peisaj, portrete, sport sau conținut pentru YouTube.

Samsung își păstrează reputația cu Galaxy S25 Ultra, considerat cel mai complet telefon Android pentru camere. Noul model aduce un design actualizat, o cameră ultra-wide îmbunătățită și un ecran mai rafinat, păstrând însă senzorul principal de 200 MP cu tehnologia de pixel-binning.

Funcțiile de inteligență artificială introduse pe S24 Ultra au fost extinse, fiind disponibile inclusiv pentru căutări în galerie și pentru optimizarea calității audio în clipuri video. Aplicația nativă de cameră oferă o suită completă de unelte AI de editare, ceea ce face ca fotografiile și filmările să fie la un nivel greu de egalat.

Dispozitivul impresionează în special prin versatilitate: se descurcă excelent în fotografii de peisaj, cadre nocturne sau vloguri, motiv pentru care mulți creatori de conținut îl folosesc ca alternativă la camerele dedicate. Singurul dezavantaj rămâne dimensiunea sa generoasă, care poate fi incomodă pentru cei ce preferă un telefon mai compact.

Modelul poate fi găsit în România începând cu aproximativ 4.600 de lei pentru varianta cu 256 GB spațiu de stocare, 5.000 de lei pentru modelul cu 512 GB, respectiv 5.800 de lei pentru cel cu 1 TB.

Apple vine în 2025 cu un update mai degrabă rafinat decât revoluționar. iPhone 16 Pro și Pro Max dispun de aceeași configurație foto, diferențele fiind doar la dimensiunea carcasei și a bateriei. Camera ultra-wide a fost îmbunătățită, iar un nou buton lateral dedicat fotografiei oferă acces rapid la funcții precum zoom-ul.

Testele au arătat că acest control suplimentar este util, deși mulți utilizatori ar fi dorit ca Apple să aducă îmbunătățiri mai consistente la macro și la camera frontală, care încă are probleme în condiții de lumină scăzută. Totuși, pentru cei care doresc cea mai bună experiență foto pe un iPhone, modelele 16 Pro rămân alegerea de top.

Un mare atu al acestei generații îl reprezintă teleobiectivul cu zoom optic 5x, care plasează iPhone-ul într-o poziție competitivă față de rivalii Android.

Telefoanele pleacă de la circa 5.000 de lei pentru iPhone 16 Pro cu 128 GB și pot depăși 7.000 de lei pentru variantele cu 1 TB spațiu de stocare, în timp ce iPhone 16 Pro Max costă minim 6.000 de lei (256 GB) și ajunge la 8.500-9.000 de lei pentru varianta cu 1 TB.

Xiaomi 15 Ultra se adresează utilizatorilor avansați pasionați de fotografie, venind cu un sistem de camere marca Leica și un senzor principal de un inch, mai mare decât la majoritatea concurenților. Toate cele trei obiective pot fotografia la rezoluție de 50 MP, iar teleobiectivul de 200 MP ridică standardul pentru zoom optic.

Telefonul oferă o gamă largă de opțiuni video – de la slow motion și mod de noapte până la moduri profesionale de filmare. Performanța macro este remarcabilă, adesea comparabilă sau chiar superioară unor camere dedicate. Totuși, lipsa autofocusului pe camera selfie rămâne un minus notabil.

Un avantaj important este raportul calitate-preț: deși nu este un telefon ieftin, Xiaomi 15 Ultra costă mai puțin decât modelele similare de la Samsung sau Apple și are tendința de a-și pierde valoarea mai repede pe piața second-hand, ceea ce poate fi un atu pentru cumpărătorii răbdători.

Xiaomi 15 Ultra cu 512 GB spațiu de stocare costă în România cel puțin 5.900 de lei, în funcție de magazin.

OnePlus continuă să câștige teren în zona flagship-urilor cu modelul OnePlus 13, un telefon gândit special pentru a surprinde subiecți aflați în mișcare rapidă. Dotat cu un ecran uriaș de 6,82 inci, o luminozitate record de 4500 de niți și o autonomie solidă, dispozitivul oferă o experiență de top la un preț mai accesibil decât rivalii săi direcți.

Sistemul foto cu trei camere de 50 MP – wide, ultra-wide și telefoto cu prismă – profită de parteneriatul cu Hasselblad, oferind moduri de portret inspirate de obiectivele clasice ale brandului. Fotografiile sunt extrem de clare datorită algoritmului cu expunere dublă, care reduce mișcarea și estomparea.

Pentru pasionații de sport, Action Mode cu funcția Burst asigură că nicio fază importantă nu este ratată. Mai mult, filmarea la rezoluție 8K sau slow motion la 240 fps face din OnePlus 13 un instrument excelent pentru creatori de conținut sportiv.

Varianta One Plus 13 cu 256 GB poate fi cumpărată cu prețuri începând de la 4.100 de lei.

Pentru cei care doresc un telefon cu cameră performantă, dar nu vor să plătească un preț premium, Google Pixel 9a este opțiunea ideală. Deși specificațiile par mai modeste decât la Pixel 8a, rezultatele foto sunt impresionante. Google reușește încă o dată să optimizeze software-ul astfel încât imaginile să fie comparabile cu cele realizate de modelele Pro.

Pixel 9a se remarcă mai ales prin performanțele macro. Inteligența artificială joacă un rol esențial, permițând capturi detaliate chiar și în condiții de lumină slabă. În unele situații, rezultatele au depășit chiar și fotografiile făcute cu o cameră DSLR echipată cu obiectiv macro, ceea ce arată cât de puternică a devenit integrarea AI în segmentul mid-range.

Cu un preț prietenos și o experiență foto peste așteptări, Pixel 9a rămâne alegerea perfectă pentru utilizatorii care caută valoare maximă la cost minim.

Modelul Google Pixel 9a cu spațiu de stocare de 128 GB pleacă de la aproximativ 2.300 de lei, în timp ce varianta cu 256 GB te va costa minim 2.900 de lei.