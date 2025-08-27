Apple se pregătește pentru cea mai importantă actualizare a camerei frontale din ultimii ani. Toate modelele iPhone 17 vor primi o cameră de 24MP pentru selfie-uri, dublu față de seria iPhone 16.

Modelul Pro Max va atrage atenția printr-un sistem foto cu trei senzori de 48MP – Wide, Ultra Wide și Tetraprism Telephoto. Acesta ar putea fi primul iPhone capabil să filmeze nativ în 8K și să ofere înregistrare dual video. În plus, Pro Max ar putea aduce un obiectiv cu zoom optic 8x, o creștere semnificativă față de cei 5x ai iPhone 16 Pro Max.

Pro-urile vor fi singurele cu teleobiectiv dedicat, în timp ce modelele standard iPhone 17 și 17 Air nu vor beneficia de zoom optic.

Samsung va aduce în septembrie noua variantă „Fan Edition”. Galaxy S25 FE este așteptat să ruleze pe procesorul Exynos 2400 și să fie echipat cu o cameră triplă: senzor principal de 50MP, teleobiectiv de 8MP cu zoom 3x și stabilizare optică, plus un ultra-wide de 12MP.

Pe partea de afișaj, modelul va integra un ecran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inch, cu rată de refresh de 120Hz.

Xiaomi pregătește lansarea 16 Pro spre sfârșitul lunii septembrie, iar upgrade-ul major va fi camera frontală de 50MP cu autofocus și filmare 4K la 60fps.

Sistemul principal de pe spate va include un senzor de 50MP de 1/1.3 inch, ajustări de imagine realizate împreună cu Leica și un senzor ToF pentru portrete și profunzime mai precisă.

La interior, Xiaomi 16 Pro va fi echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite 2.

Vivo pregătește un model spectaculos pentru luna octombrie: X300 Pro. Smartphone-ul va integra o cameră principală Sony LYT-828 de 50MP, un ultra-wide de 50MP și un teleobiectiv periscop de 200MP, cu senzor de 1/1.4 inch.

Acesta va aduce și tehnologii foto avansate, precum Hybrid Frame HDR, un interval dinamic de peste 100dB și noi tratamente anti-reflex pe lentile. Telefonul va rula pe noul procesor MediaTek Dimensity 9500 și ar putea fi primul care sosește cu acest cip pe piață.