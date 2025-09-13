Dar s-ar putea să nu mai fie suficient pentru a uimi consumatorii, cel puțin nu în viziunea Apple. Compania a anunțat marți iPhone Air, prima revizuire majoră a designului produsului său emblematic. Un director Apple a descris-o ca fiind „atât de subțire și ușoară, că pare să dispară în mâinile tale”.

Apariția iPhone Air vine în momentul în care produsul de succes al Apple și smartphone-urile, în general, au nevoie de o reîmprospătare.

Piața smartphone-urilor și-a revenit, în sfârșit, după ani de scădere a vânzărilor, parțial cauzată de lipsa de noi funcții convingătoare. Asta înseamnă că acum consumatorii își păstrează smartphone-urile pentru perioade mai lungi de timp, scrie CNN.

Vânzările iPhone 16 în 2024 au fost estimate ca fiind mai mici decât în ​​anul precedent, crescând presiunea ca Apple să iasă cu ceva altfel odată cu gama iPhone Air și iPhone 17.

Analiștii au așteptat mai bine de un deceniu un „superciclu” de upgrade precum cel pe care l-a experimentat Apple cu iPhone 6, unul dintre cele mai de succes telefoane Apple din istorie.

Nu este clar dacă iPhone Air poate ajuta Apple să ofere acest lucru, dar unii analişti sunt optimişti. Ei susțin că un nou iPhone elegant va face mai mult pentru a convinge cumpărătorii să facă upgrade, decât actualizările din anii trecuţi. Și mai important, noul dispozitiv ar putea stabili direcția în care Apple va prelua iPhone-ul.

Noua linie iPhone 17 reprezintă cea mai mare revizuire a designului, de la iPhone X.

”În sine, acesta este un motiv puternic pentru ca utilizatorii să facă upgrade”, a declarat Francisco Jeronimo, analist la International Data Corporation.

Piața smartphone-urilor iese dintr-o perioadă dificilă, vânzările înregistrând cea mai mare scădere într-un singur trimestru, în al patrulea trimestru al anului 2022, din cauza cererii lente, potrivit IDC.

Counterpoint Research, o altă firmă importantă care urmărește livrările globale de smartphone-uri, susține că piața smartphone-urilor a înregistrat opt ​​trimestre consecutive de declin în 2023.

Situația este diferită în 2025; vânzările au crescut cu 1,4% de la an la an în al doilea trimestru al acestui an, deși raportul spune că șomajul, inflația și incertitudinea tarifară încă împiedică cererea.

Pentru prima dată în aproape un deceniu, Apple lansează un iPhone care arată și se simte substanțial diferit. Aspectul iPhone-ului se schimbă subtil de la an la an, dar nu s-a schimbat mult de când Apple a lansat iPhone X în 2017, primul model care are un ecran mai mare cu Face ID în loc de butonul de pornire.

iPhone Air, în ciuda compromisurilor sale în comparație cu iPhone 17 și 17 Pro (are doar o cameră, de exemplu), ar putea atrage cumpărătorii care doresc un telefon care să pară nou, dar cărora nu le pasă de upgrade-urile camerei sau de ecrane mai mari.

Analistul Wedbush Securities, Dan Ives, a citat „reproiectările îndrăznețe” drept un factor care ar putea contribui la o creștere a upgradărilor iPhone-ului în următoarele 12 până la 18 luni.

El estimează că 315 milioane dintre cei 1,5 miliarde de utilizatori iPhone globale nu și-au actualizat dispozitivul în patru ani și urmează să o facă.

Analiștii de la firma de cercetare de piață Forrester cred, de asemenea, că noul design îndrăzneț al iPhone Air ar putea fi suficient pentru a trezi un interes pentru iPhone. Analistul Forrester, Dipanjan Chatterjee, crede că iPhone Air îi va atrage, probabil, pe cei care „au fost reticenți să își actualizeze modelele vechi din lipsa unei opțiuni diferențiate”.