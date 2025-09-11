Sorin Grindeanu a menționat că, spre finalul săptămânii, vor fi organizate discuții cu structurile asociative, în cadrul unui grup de lucru dedicat. Președintele interimar al PSD a precizat că până în prezent, în ședințele oficiale, nu au fost incluse pe ordinea de zi dezbateri referitoare la acest pachet administrativ.

În ceea ce privește pachetul de relansare economică propus de PSD, liderul social-democrat a explicat că acesta va fi transmis într-o formă care să permită promovarea sa sub forma unui pachet de legi. Documentul final urmează să fie analizat și aprobat în interiorul coaliției de guvernare.

Grindeanu a accentuat că, din perspectiva sa, calea parlamentară reprezintă modalitatea corectă de adoptare a unor astfel de măsuri și a arătat rezerve față de utilizarea excesivă a mecanismului asumării de răspundere guvernamentale.

„Nu sunt un fan, şi ştiţi acest lucru, al utilizării în mod excesiv a instrumentului numită asumare. Cred că calea parlamentară este cea corectă”, a conchis președintele interimar al PSD.

Social-democrații au inclus în document măsuri privind investițiile, crearea de locuri de muncă, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și integrarea tinerilor pe piața muncii.

În cadrul prezentării, liderul social-democrat a fost întrebat dacă va solicita ca aceste proiecte să fie negociate la pachet în interiorul coaliției sau chiar înaintea inițiativei care vizează reducerea posturilor din administrația locală. El a explicat că toate propunerile vor fi transmise sub forma unui pachet legislativ, însă decizia privind procedura de adoptare urmează să fie stabilită în cadrul coaliției.

